Toh, l'Italia torna a dominare

Un, due e tre. L'Italia monopolizza il podio del fine settimana su grande schermo con una tripletta che ci rilancia. Comanda, ancora, Angelo Duro, protagonista del pur deludente Io sono la fine del mondo, che ha già superato i 5 milioni di euro (5.841.769 per la precisione). Debutta, al secondo posto, con 1.328.506 euro, l'atteso vivia (voto 7), che racconta lo sbarco dei Mille, in Sicilia, tra verità e commedia, con Roberto Andò che dirige, bene, un Servillo (nella foto) convincente, affiancato (come capitò ne La stranezza) da Ficarra e Picone. Film che funziona bene quando i tre interagiscono, meno quando le storie si dividono. Completa il podio tricolore Diamanti, che vola sopra i 14 milioni di incasso totale. Solo un'altra novità è entrata nella top ten, ovvero l'horror Wolf Man (voto 6, decimo con 267.720 euro), per certi versi originale.

Non tanto nell'incipit, dove un uomo, ferito da un lupo mannaro, si trasforma nella stessa bestia, quanto nello svolgimento. Il malcapitato è un padre di famiglia e la trasformazione viene raccontata con gli occhi di moglie e figlia, in un processo graduale che assomiglia a un lungo addio.

Solo 12esimo il soporifero Oh Canada - I tradimenti (voto 4), con Richard Gere nei panni di un documentarista che, sul punto di morire, si fa intervistare per raccontare la sua vita. Durata reale: 91 minuti. Durata percepita: 4 ore.