Top Gun, ecco com'è nato il mito di Tom Cruise e Maverick

Top Gun è il film diretto da Tony Scott nel 1986 che va in onda questa sera alle 21.04 sul canale 20 Mediaset. Si tratta di uno dei film più amati in tutta la filmografia di Tom Cruise, al punto da portare alla creazione di un sequel, Top Gun: Maverick, uscito nel 2022 e candidato ai recenti Premi Oscar nella categoria Miglior Film.

Top Gun, la trama

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) ha un vero e proprio talento per il volo, che lo rende un pilota straordinario. Il ragazzo, però, ha qualche problema con le regole e l'autorità e insieme all'amico e navigatore Goose (Anthony Edwards) tende a volare in modo quasi spericolato, venendo meno anche agli ordini quando si tratta di reagire d'istinto. Nonostante questo tratto caratteriale, però, i due vengono notati dai piani alti e ammessi alla prestigiosa scuola Top Gun, dove si svolgono gli addestramenti per piloti esperti di combattimenti militari aerei. Nella scuola Maverick sviluppa una vera e propria rivalità con Iceman (Val Kilmer), che lo spingerà a voler dimostrare a ogni costo di essere il migliore. E il prezzo per questa dimostrazione è una tragedia che lo colpisce in pieno petto e che manderà in frantumi tutte le sue certezze, mettendo a rischio anche la sua voglia di tornare a volare.

La nascita del mito

Nel 2022 Top Gun: Maverick è stato uno dei film con il maggiore incasso a livello mondiale. Come si legge su Variety, questo ha spinto addirittura Steven Spielberg a congratularsi con Tom Cruise, dicendogli che con questo sequel è riuscito a salvare Hollywood e l'industria cinematografica per come si conosce oggi, quando le sale hanno ancora una loro centralità. Tom Cruise, che non si è presentato alla Notte degli Oscar - forse per sottolineare il suo malcontento per non essere stato candidato - ha accettato i complimenti del regista arrossendo e con un certo "timore" reverenziale. In effetti il successo di questo sequel non solo ha spinto le persone a tornare in sala dopo che la pandemia aveva rallentato molto l'esperienza in sala, ma sottolinea anche l'attaccamento del pubblico al primo Top Gun.

Stando a quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, la sceneggiatura iniziale del film del 1986 era così scarsa che né Tom Cruise né Val Kilmer desideravano entrare a far parte di un progetto che consideravano fallimentare già in partenza. Il produttore Jerry Bruckheimer ricordò che, per convincere Tom Cruise a fare il film, l'attore venne fatto salire su un aereo con i Blue Angels Navy, che gli fecero provare rollate e avvitamenti. Secondo il produttore, quando Cruise scese dall'aereo corse al primo telefono pubblico a disposizione per chiamare il suo agente e confermare che avrebbe preso parte al film. Fu invece Tony Scott a convincere Val Kilmer, dicendogli: " Lo so che la sceneggiatura è insufficiente, Val. Ma andrà meglio. Aspetta solo di vedere quegli aerei. Ti toglieranno il respiro." Alla fine Val Kilmer fu soddisfatto della sua partecipazione al film, che definì "un'esplosione e una forma di educazione".