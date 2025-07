Tornano i "Fantastici 4". La missione da supereroi è essere una famiglia

da Los Angeles

Un cielo azzurro solcato dal celebre logo «4«, un tappeto blu calcato da star internazionali, e un entusiasmo palpabile di fan e addetti ai lavori. È in questo scenario da kolossal che si è tenuta la premiere mondiale di The Fantastic Four: First Steps ( I Fantastici 4 – Gli inizi ). Il 37° capitolo del Marvel Cinematic Universe, diretto da Matt Shakman ( Wanda Vision ), terzo reboot della saga dedicata ai personaggi creati a inizio anni ’60 da Jack Kirby e Stan Lee, dà inizio alla sesta fase del MCU.

Non è un caso che Marvel Studios e Disney abbiano scelto proprio il Dorothy Chandler Pavilion per l’occasione: la storica sala concerti di Downtown Los Angeles è stata sede degli Academy Awards in numerose edizioni tra il 1969 e il 1999, ed è considerata un tempio del glamour cinematografico.

Durante l’evento, il cast stellare guidato da Pedro Pascal ( The Mandalorian ), Vanessa Kirby ( The Crown ), Ebon Moss-Bachrach ( The Bear ) Joseph Quinn ( Stranger Things ), e Ralph Ineson ( Nosferatu ) – rispettivamente nei ruoli iconici di Reed Richards/Mr Fantastic, Sue Storm/La Donna Invisibile, Ben Grimm/la Cosa, Johnny Storm/La torcia umana e del cattivo di turno, il terribile Galactus – ha accolto il pubblico e la stampa internazionale tra dichiarazioni e anticipazioni.

Ambientato in un universo parallelo dal gusto rétro-futuristico anni ’60, il film propone una nuova visione della celebre squadra creata da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961. Questa volta è impegnata a fronteggiare la minaccia cosmica di Galactus e del suo enigmatico servitore Silver Surfer (Julia Garner).

Le prevendite hanno stabilito un record, è il film che ha staccato più biglietti prima dell’uscita di tutto il 2025 e l’anteprima ha scatenato reazioni entusiaste sui social, dove molti fan già lo definiscono «il miglior adattamento dei Fantastici 4 mai realizzato». Operazione non difficile visti i flop precedenti, del 2007, 2007 e 2015.

Pedro Pascal ha voluto mettere l’accento sui valori che questo film intende portare vanti: «I Fantastici 4 sono la Famiglia Marvel originale, questa è una storia che parla proprio di famiglie, da quella naturale a quella che scegliamo, fino a quella allargata che costruiamo negli anni. Perché è solo come una grande famiglia che potremo salvare il mondo. È stato fantastico andare in giro per il mondo a promuovere il nostro lungometraggio e vedere, sentire, l’amore che i fan hanno per I Fantastici 4. C’è tutta una squadra che ha lavorato con amore a questo progetto, dal regista all’ultimo assistente di produzione».

Nel film la prima famiglia del mondo dei fumetti farà anche un bambino, figlio dell’amore fra Mr Fantastic e la Donna Invisibile, il lieto evento però renderà il gruppo più fragile ed esposto agli occhi dei nemici di turno. «Il mio Reed Richards è uno scienziato abilissimo che fa fatica a capire l’equazione delle relazioni umane - dice Pedro Pascal – costruisce intorno suo figlio un mondo a prova di bambino. Molto razionale e forse poco da papà».

Vanessa Kirby, invece, racconta l’orgoglio di interpretare «Una supereroina incinta, una mamma lavoratrice proprio come molte donne, vere eroine della vita».

Joseph Quinn, diventato famoso per avere interpretato il ribelle Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things , interpreta il supereroe rubacuori Johnny Storm, La Torcia Umana.

Nelle sue dichiarazioni qualcuno potrebbe anche leggere un velato messaggio politico: «Credo che ci sia bisogno di pellicole ottimiste come questa, in questo momento storico. Grazie a cui ci possiamo riunire, con le persone che amiamo, perché le famiglie non andrebbero mai separate e uniti siamo più forti».