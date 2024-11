Trinità e Bambino? Non erano Bud Spencer e Terence Hill: la verità sul film cult

Ascolta ora 00:00 00:00

Appuntamento stasera in tv alle 21.30 con Lo chiamavano Trinità..., film diventato iconico e che ha avuto anche il merito di lanciare la coppia cinematografica formata da Bud Spencer e Terence Hill, diventati due volti imprescindibili della cinematografia nostrana. Diretto da E.B. Chucher e uscito nel 1970, Lo chiamavano Trinità… è una pellicola capace di raccogliere ascolti ancora molto alti ad ogni passaggio televisivo e proprio questo dimostra la presa sulla cultura italiana che, a quasi 55 anni di distanza, non si è ancora stancata del duo Spencer-Hill.

Per i pochi che ancora non conoscessero questo lungometraggio, Lo chiamavano Trinità... racconta la storia di Trinità (Hill) un affascinante pistolero noto per le sue abilità. Mentre è in visita in una città non meglio identificata al confine col Messico, Trinità incontra suo fratello Bambino (Bud Spencer). La cosa più sorprendente è che Bambino, noto per le sue abilità di ladro, indossa con orgoglio la stella di sceriffo. La realtà è che Bambino sta progettando un colpo alquanto ambizioso contro Harriman (Farley Granger), un latifondista senza scrupoli che deve essere fermato. I due fratelli, che sono diversi quanto il giorno e la notte, finiranno dunque per coalizzare le proprie forze contro il nemico comune. Nella loro lotta i due si troveranno a prendere le difese della popolazione locale, che rischia di essere privata delle proprie terre e dei propri averi.

Proprio perché è stato capace di diventare un film di culto e di entrare nel patrimonio culturale di ogni cinefilo italiano, Lo chiamavano Trinità... è diventato quasi un oggetto sacro, capace persino di ispirare Quentin Tarantino nella sua riscrittura degli spaghetti western italiani. Sarebbe impensabile, oggi, immaginare un Lo chiamavano Trinità... senza Terence HIll e Bud Spencer nei ruoli principali. Eppure, all'inizio, i due attori non furono affatto la prima scelta della produzione. Come si legge su Radio Deejay, infatti, il regista Enzo Barboni (vero nome dietro lo pseudonimo E.B. Chucher) avrebbe voluto Peter Martell come protagonista e George Eastman per interpretare il ruolo di Bambino. Quando si comprese che i due non erano disponibili per girare il film, si accarezzò anche l'idea di affidare il ruolo di Trinità a un attore diventato il simbolo del wester all'italiana, Franco Nero, reduce dal successo di Django. Quest'ultimo, dopo aver studiato la sceneggiatura, fece però un passo indietro, ritenendo che il copione fosse troppo strano o comunque troppo lontano da ciò che lui era abituato a fare.

Grazie a tutta questa serie di impedimenti, la produzione scelse infine di affidare i due ruoli principali a Terence Hill e Bud Spencer. La scelta, come hanno scoperto poi i posteri, è stata più che azzeccata, dal momento che Lo chiamavano Trinità... continua ad essere una pietra miliare del cinema degli anni Settanta e non solo.