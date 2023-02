Tutti i film in arrivo a febbraio su Netflix

Come ogni mese il colosso dello streaming on demand Netflix ha diffuso tutti i titoli che andranno ad arricchire il catalogo già molto vasto, attraverso il quale gli abbandonati possono scegliere i film che più si avvicinano ai loro gusti. Mentre in rete è ancora alta l'attenzione per la rivoluzione che Netflix sta mettendo in campo per bloccare la condivisione delle password, sono state rese note le pellicole che entreranno nel catalogo nel mese di febbraio. Come sempre c'è un'alternanza tra i film originali e i film usciti al cinema di cui il colosso ha acquistato i diritti di distribuzione home video.

Film originali Netflix: i titoli da non perdere

Come ogni mese Netflix punta molto sui titoli originali, vale a dire quei film che sono prodotti proprio dalla piattaforma. Il primo titolo da tenere d'occhio è True Spirit, che arriva il 3 febbraio e vede come protagonista la Anna Paquin diventata famosa per aver interpretato il personaggio di Sookie nella serie True Blood. La vicenda segue l'avventura coraggiosa di una ragazza australiana che decide di diventare la persona più giovane ad aver fatto il giro del mondo in solitaria in barca a vela. Tratto da una storia vera, True Spirit vede nel cast anche Todd Lasance, attore diventato famoso soprattutto per il ruolo di Giulio Cesare in Spartacus.

A fine mese, il 24 febbraio, è la volta di un film per tutta la famiglia, Un fantasma in casa, interpretato dal David Harbour di Stranger Things e l'Anthony Mackie che ha un ruolo molto importante nel Marvel Cinematic Universe. La storia è quella di una famiglia che dopo essersi trasferita scopre che nella propria casa vive un fantasma. Questa presenza soprannaturale porta la famiglia a diventare virale in rete, come delle vere e proprie celebrità. Ma ben presto i protagonisti finiranno anche nel mirino di un'agenzia governativa che si metterà sulle loro tracce.

Il 10 febbraio, in tempo per San Valentino, arriva invece Da me o da te, pellicola che segna il debutto alla regia di Aline Brosh McKenna e che vede come protagonisti i divi di Hollywood Reese Whiterspoon e Ashton Kutcher.La prima interpreta Debbie, una mamma single che vive a Los Angeles. Il secondo, invece, interpreta Peter, un single incallito dalla vita mondana nella frenetica New York. Pur avendo vite diverse e caratteri che sembrano opposti, i due sono amici da vent'anni. Un giorno decidono di scambiarsi casa e vita per una settimana: l'occasione permetterà a entrambi di scoprire lati di vita dell'altro, angoli nascosti di una persona che pensavano di conoscere alla perfezione. E l'esperimento potrebbe essere proprio quello che serve per riaprire le porte all'amore. Quello vero.

Le novità in anteprima (e non solo)

Nel mese di febbraio su Netflix arriverà Io sono l'abisso, l'ultima fatica registica di Donato Carrisi, che è anche l'autore del romanzo da cui il film è tratto. La storia è ambientata a Como e dintorni, dove un uomo sta uccidendo delle donne che hanno un unico tratto in comune: hanno tutte i capelli biondi. In questo scenario si muovono tre personaggi che potrebbero essere considerati tre maschere di vizi e virtù. C'è l'Uomo che pulisce, che nei rifiuti trova i segreti che le persone nascondono; c'è la Ragazzina col ciuffo viola alle prese con una famiglia da cui non si sente compresa e un giro di conoscenze che sembrano essere al mondo solo per farle del male. C'è infine la Cacciatrice, una donna con un passato traumatico, che sembra essere l'unica ad aver capito che c'è un serial killer in giro. Queste tre persone, che sembrano così lontane l'una dall'altra, si troveranno intrecciate in un racconto pieno di violenza ma, incredibilmente, anche di speranza. Io sono l'abisso arriva su Netflix il 19 febbraio.

Il 5 febbraio, invece, su Netflix debutta in streaming Dune, il film di Denis Villeneuve tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert e presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La storia segue le vicende del Duca Leto (Oscar Isaac) e del figlio Paul (Timothée Chalamet), costretti a emigrare insieme a tutta la corte sul pianeta Arrakis, conosciuto come Dune, dove viene estratta la Spezia, una sostanza in grado di rafforzare i poteri mentali e non solo. Sul pianeta arido, Leto e Paul incontreranno il loro destino, ognuno dei quali alle prese con delle sfide che porteranno alla fine della vita come l'hanno conosciuta fino a quel momento. Racconto fantascientifico e, insieme, riflessione profonda sull'ecologia, Dune è il primo capitolo di una saga cinematografica dal grande respiro epico e ottimi effetti visivi.

Tra i titoli da non perdere nel mese di febbraio va senz'altro citato un altro film italiano, Non essere cattivo, che sarò disponibile a partire dall11 febbraio. Si tratta dell'ultimo film di Claudio Caligari, ispirato a Mean Streets di Martin Scorsese e vede come protagonisti due ragazzi di borgata interpretati da Alessandro Borghi e Luca Marinelli, che di recente sono tornati a lavorare insieme in Le otto montagne. La storia è incentrata su due ragazzi che sono ai margini della società e che cercano di scappare da una vita fatta di piccoli crimini e atti leciti portati avanti per sopravvivere a un mondo troppo difficile e troppo cattivo. Ma esiste davvero una via di uscità? C'è davvero la possibilità di fare una scalata in sociale o una volta che nasci e cresci "cattivo" non puoi sperare in nessuna redenzione?

La lista di tutti i film in arrivo

3 febbraio

Dalla paura all'amore

Infiesto

Lupo Vichingo

True Spirit

5 febbraio

Dune

8 febbraio

Il ladro di giorni

9 febbraio

Dear David

10 febbraio

Da me o da te

Dieci giorni tra il bene e il male

11 febbraio

Non essere cattivo

13 febbraio

Amore al quadrato: ricominciamo

14 febbraio

A sunday affair

Le nostre strade

Re/member

15 febbraio

Luce

17 febbraio

Unlocked

19 febbraio

Io sono l'abisso

23 febbraio

Chihiro

24 febbraio

Un fantasma in casa