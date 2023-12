Santo Stefano in tv: tutti i film da vedere oggi

I film natalizi non si concludono con il giorno di Natale: infatti nei palinsesti televisivi ci sono ancora tanti film da vedere, anche coi bambini, per poter trattenere ancora un po' la magia del Natale e passare qualche altra ora in spensieratezza prima che la quotidianità faccia il suo ritorno. Ecco allora quali sono i film da non perdere nella giornata del 26 dicembre.

I film da vedere a Santo Stefano

Polar Express

Tra i film da vedere coi bambini nel giorno di Santo Stefano non si può non citare Polar Express, che va in onda alle 14.09 su Italia 1. Si tratta di un film d'animazione realizzato con la tecnica della performance capture che racconta l'incredibile viaggio di un bambino, durante la notte di Natale, a bordo di un treno magico che ha come meta definitiva il Polo Nord e la casa di Babbo Natale. Durante il viaggio il bambino, che è molto scettico all'inizio, conoscerà altri suoi coetanei, un capitano gentile ma ligio al dovere (che è interpretato da Tom Hanks) e vivrà numerose e inaspettate avventure.

Oliver Twist

Alle 16.11 su Rete 4, invece, va in onda Oliver Twist, la trasposizione dalla nota opera di Charles Dickens realizzata da Roman Polanski, considerato un regista molto problematico a causa del suo vissuto e di un mandato di cattura che pende sulla sua testa. Nel film si segue pedissequamente la storia di Oliver, di questo orfano che si trova a vivere per strada, collezionando espedienti, all'interno di una cosiddetta found family che presto mostrerà il suo volto più oscuro e pericoloso.

Notting Hill

Tra le commedie romantiche che hanno fatto scuola e che non smettono mai di intrattenere il pubblico, Notting Hill va in onda questa sera alle 21.23 su Rete 4. La storia è ormai molto nota: da una parte c'è un libraio romantico e un po' ingenuo (Hugh Grant), che vive una vita normale e quasi abitudinaria. Dall'altra c'è una grande star del cinema (Julia Roberts), che deve stare attenta a qualsiasi aspetto della sua vita per paura di finire sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Queste due persone non hanno nulla in comune, eppure si troveranno avvinti in una relazione fatta di alti e bassi, di paure e fughe, fino allo scontato lieto fine.

Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Tra i film da vedere nel giorno di Santo Stefano c'è anche l'ultimo capitolo della trilogia dedicata a Il signore degli anelli. La maratona iniziata la sera della Vigilia con La compagnia dell'anello si conclude il 26 dicembre alle 20.59, sul canale 20 Mediaset, con la messa in onda de Il signore degli anelli - Il ritorno del re, che nel 2023 festeggia i vent'anni dall'uscita al cinema negli Stati Uniti (per l'Italia bisogna attendere gennaio 2024). SI conclude in questo film l'epico viaggio di Frodo (Elijah Wood) verso Mordor, mentre i componenti della Compagnia dell'Anello (e non solo), combattono per la libertà nella Terra di Mezzo.

Love Actually

Nonostante l'ora tarda di programmazione - il film va in onda alle 00.04 su Rete 4 - Love Actually - L'amore davvero è uno di quei film da vedere assolutamente durante i giorni di festa. Non è un caso, infatti, se la pellicola è diventata un nuovo classico natalizio, insieme a L'amore non va in vacanza, al punto che alcune scene del film sono diventate così iconiche da entrare di prepotenza nell'immaginario collettivo. Si tratta di un film corale che spia la vita di alcuni londinesi nelle settimane immediatamente precedenti alle festività natalizie: dal primo ministro (Hugh Grant) allo scrittore alla ricerca del vero amore (Colin Firth), da una donna con una situazione familiare complicata (Laura Linney) a quella che pensa di avere una famiglia perfetta (Emma Thompson) e molti altri ancora.