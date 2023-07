Estate al cinema: tutti i migliori film da vedere a luglio in sala

Il mese di luglio si preannuncia un film molto ricco dal punto di vista cinematografico: nelle prossime settimane, infatti, arriveranno in sala numerose pellicole, diverse per genere e pubblico di riferimento, che potranno far compagnia a coloro che sono ancora "costretti" in città, lontani dalle ferie o che semplicemente hanno voglia di vedersi qualche bel film. Per questo motivo ecco una lista di alcune delle pellicole imperdibili tra le nuove uscite al cinema.

I migliori film da vedere a luglio, al cinema

Insidious: La porta rossa

Il cinque luglio gli appassionati del genere horror potranno tornare nel mondo cinematografico di Insidious con il nuovo film, La porta rossa, che è diretto dall'attore Patrick Wilson e che rappresenta il quinto capitolo della saga. La trama prende il via quando Josh (Wilson) accompagna suo figlio Dalton (Ty Simpkins) al college. Peccato che l'esperienza si tramuti ben presto in un incubo, visto che Dalton è perseguitato da alcuni visioni che lo trasportano indietro nel tempo, ai demoni che avevano popolato la sua infanzia. Demoni che, stavolta, sembrano aver preso di mira anche Josh. Padre e figlio, dunque, dovranno intraprendere un viaggio nell'Altrove, superando la Porta Rossa dietro la quale potrebbe nascondersi la salvezza.

Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1

Tra i film che, in questo luglio torrido, punta a portare numerosi spettatori al cinema c'è il nuovo capitolo della saga cinematografica di Mission:Impossible, in cui Tom Cruise torna per la settima volta a vestire i panni dell'agente dell'IMF Ethan Hunt. Stavolta l'agente delle missioni impossibili deve affrontare una minaccia che arriva dalla tecnologia: c'è infatti un'entità, una sorta di intelligenza artificiale, che sta minacciando l'umanità stessa. In questa missione che sembra senza speranza dovrà fare affidamento su una ladra inaffidabile, interpretata dall'Hayley Atwell che si è fatta conoscere grazie al personaggio dell'Agente Carter nel Marvel Cinematic Universe. Mission:impossible dead reckoning - Parte 1 sarà disponibile in sala a partire dal 12 luglio.

Barbie

Il 20 luglio esce al cinema uno dei film più attesi dell'intera stagione cinematografica: Barbie, la pellicola diretta da Greta Gerwig e che vede Margot Robbie indossare (letteralmente) i panni della famosa bambola Mattel. Al suo fianco c'è l'attore Ryan Gosling a interpretare Ken. La trama del film è pressoché ignota, come se la regista volesse mantenere intatto il mistero fino all'uscita della pellicola in sala. Quello che è noto è che Barbie sta attraversando una sorta di crisi esistenziale che la spinge a volersi avventurare in un mondo diverso dal Barbie Land in cui ha vissuto finora.

Kursk

Il 27 luglio, finalmente, arriva nei cinema italiani Kursk, pellicola di Thomas Vinterberg del 2018 presentata alla Festa del Cinema di Roma di quell'anno. Si tratta di una pellicola che racconta la storia vera del K-141 Kursk, un sottomarino russo che affondò nel 2000, intrappolando l'equipaggio e portando alla morte della maggior parte dei marinai. Un film che, dopo i tragici eventi del sottomarino Titan, sembra essere più attuale che mai. Nel cast del film l'attore belga Matthias Schoenaerts, Colin Firth e Léa Seydoux.

Raffa

Film evento in arrivo il 6 luglio in sala, Raffa è la pllicola diretta da Daniele Luchetti, un documentario che vuole regalare al pubblico un ritratto sentito e partecipe di una delle più grandi icone della cultura italiana: Raffaella Carrà. Non solo come personaggio pubblico che è stato capace di rivoluzionare il mondo dello spettacolo, popolato e guidato da poteri maschili, ma anche la Raffaella Carrà più privata, quella lontana dalle luci della ribalta. Raffa rimarrà in sala dal 6 al 12 luglio.