The Twilight Saga: New Moon, le location italiane del film cult

The Twilight Saga: New Moon è il secondo capitolo della trasposizione cinematografica dell'omonima saga firmata da Stephenie Meyer e diventata in brevissimo tempo un vero e proprio cult. La pellicola, che va in onda questa sera alle 21.10, è stata parzialmente girata anche in Italia, dove i protagonisti si recano per affrontare il temibile consiglio di Immortali che deciderà il futuro della famiglia Cullen.

The Twilight Saga: New Moon, la trama

Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart) sono innamorati e felici, dopo aver sconfitto la minaccia rappresentata dal vampiro James. Tuttavia nuove nuvole si affollano all'orizzonte della coppia. Durante la sua festa di compleanno in casa Cullen, infatti, Bella si ferisce inavvertitamente con della carta, cominciando a sanguinare. L'odore del sangue risveglia l'istinto animale di Jasper (Jackson Rathbone), che rischia di attaccare Bella. Nonostante non accada nulla di grave o irrimediabile, Edward capisce di non poter vivere al fianco della ragazza che ama senza correre il rischio di metterla in pericolo. Così, da un giorno all'altro, i Cullen partono ed Edward sparisce dalla vita di Bella. La ragazza, abbandonata in questo modo, cade in una profonda depressione che sembra senza via d'uscita. Tuttavia, la ritrovata amicizia con Jacob (Taylor Lautner) la aiuterà a uscire dal suo guscio, sebbene Bella cominci a vivere esperienze sempre più pericolose per avvertire vicino a sé la presenza di Edward. Ma tutto cambia quando Jacob le confessa di essere un lupo mannaro e, soprattutto, quando Bella viene a sapere che Edward vuole togliersi la vita davanti ai Volturi, il consiglio di immortali guidati da Aro (Michael Sheen).

Le location italiane del film

Quando Stephenie Meyer ha scritto New Moon aveva già previsto una "gita italiana" per i protagonisti della sua tetralogia. In questo secondo capitolo, infatti, a causa di un'incomprensione con una delle visioni di Alice Cullen (Ashley Greene), Edward si convince che la sua amata Bella sia morta: per lui, dunque, non esiste più alcuna ragione per continuare a esistere nella sua vampirica immortalità. Per questo motivo, nel romanzo così come nel film, Edward decide di volare alla volta dell'Italia e, più precisamente, nella città toscana di Volterra. Situata in provincia di Pisa, nell'immaginazione della scrittrice Volterra è la città patria dei Volturi, i vampiri a capo della congrega più potente del mondo. Aro, Caius e Marcus rappresentano dunque la più alta forma d'autorità nelle gerarchie dei vampiri, perciò non sorprende che Edward si sia rivolto proprio a loro per porre fine alla sua esistenza che ritiene priva di scopo o significato.

Per quanto riguarda la pellicola diretta da Chris Weitz, Edward e Bella si trovano a Volterra, ma quella che viene mostrata sul grande schermo non è affatto la città citata nel romanzo. Questo perché girare a Volterra avrebbe richiesto sforzi maggiori quanto a budget e praticità. Per questo la produzione del film optò per Montepulciano. La città in provincia di Siena non è nuova all'ospitare produzioni cinematografiche d'ampio respiro: è stata lo scenario in cui si sono svolte alcune scene di Sotto il sole della Toscana, ma anche alcune sequenze del più recente e controverso Benedetta di Paul Verhoeven. Anche per questa sua esperienza nell'ospitare set cinematografici a cielo aperto Montepulciano è stato preferito a Volterra, che era anche più difficile da raggiungere. Nel 2009, dunque, la produzione del film si è trasferita in questo splendido borgo medievale che, in breve tempo, si è riempito di fan che nutrivano la speranza di vedere da vicino il vampiro Edward.

Una delle scene cardine di New Moon è quella di Bella che corre attraverso la piazza, fendendo la folla, per raggiungere Edward prima che egli si esponga al sole per incorrere poi nella punizione dei Volturi. La scena è stata girata in Piazza Grande, proprio davanti al Palazzo del Comune. La torre con l'orologio è una delle attrazioni principali di Montepulciano ed è uno degli archetipi architettonici della Toscana. I due protagonisti si incontrano/scontrano proprio sotto al grande portale d'accesso al palazzo comunale. La grande fontana che si vede nel film, dove Bella corre per arrivare a Edward e circondata da una folla vestita con cappucci e mantelli rossi, invece, non esiste nella realtà, ma è stata creata appositamente per la pellicola. Altri luoghi di Montepulciano che appaiono nella pellicola sono Porta al Prato, la principale porta d'accesso alla città, dove Bella e Alice fanno il loro ingresso con una Porsche gialla, e la Cantina De' Ricci, dove i due amanti sono tenuti prigionieri in un primo momento dai Volturi.