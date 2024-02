Alternative a Sanremo? Ecco cosa guardare questa sera in tv

Questa sera gli occhi di molti spettatori saranno puntati su Rai 1, dove andrà in onda la prima puntata del Festival di Sanremo, probabilmente l'ultimo sotto la direzione artistica di Amadeus. Tuttavia, coloro che non vogliono seguire la kermesse musicale, avranno anche una vasta scelta su film da vedere stasera in tv.

I film da vedere stasera in tv

Vacanze romane

Tra i classici che hanno affermato il successo tanto della commedia romantica quanto della carriera di Audrey Hepburn, Vacanze romane è il film che va in onda questa sera alle 21.06 su TwentySeven. La pellicola diretta da William Wyler e uscita nel 1953 vede l'interprete di Colazione da Tiffany indossare i panni di una principessa che, stanca dei suoi impegni politici e burocratici, evade dalla sua prigione dorata. In questo modo si imbatte in un giornalista (Gregory Peck) che, deciso a ribaltare la sua carriera, si offre come chaperon della principessa, senza svelarle che lui conosce la sua vera identità. I due si troveranno così a passeggiare per le strade senza tempo della Città Eterna, mentre la loro amicizia rischia di diventare qualcos'altro.

Smetto quando voglio

Tra le tante piaghe che affliggono la società italiana è indubbio che il precariato è una di quelle che colpiscono la maggior parte della popolazione, soprattutto nell'ambito della ricerca accademica. Ed è proprio da questo assunto che parte Sydney Sibilia per realizzare il suo Smetto quando voglio, che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3. La pellicola racconta la storia di un ricercatore (Edoardo Leo) che, rendendosi conto che l'università non gli concederà la promozione e il contratto sperato, decide di unire un gruppo di vecchi amici e creare una droga sintetica nuova e, per questo, al di fuori di quelle regolamentate. Sarà l'inizio di un'avventura criminale tutta da ridere. Nel cast del film anche Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Libero De Rienzo e Stefano Fresi.

In vacanza su Marte

Per i più nostalgici dei cinepanettoni natalizi di fine anni '90, alle 21.42 su Canale 5 sarà disponibile stasera in tv In vacanza su Marte, pellicola che vede il ritorno dell'accoppiata De Sica-Boldi in un lungometraggio che sembra proprio voler ricalcare la struttura dei precedenti "capitoli". La storia ruota intorno a un gruppo di personaggi che si trova a passare le vacanze di Natale sul Pianeta Rosso: peccato che il viaggio inizi con un incidente, in cui un ragazzo si trova invecchiato di trent'anni.

Il dottor Stranamore: ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba

L'ultimo film tra quelli disponibili stasera in tv è un capolavoro diretto da Stanley Kubrick e in onda alle 21.10 su Rai Movie. Il film prende spunto dalla Guerra Fredda e dalla continua ostilità tra Stati Uniti e Unione Sovietica: in particolare Kubrick si concentra sulla figura di un generle impazzito che "finge" ci sia stato un attacco nucleare russo per poter a sua volta utilizzare la bomba atomica per cancellare una volta per sempre l'URSS. Mentre si cerca di fermare l'attacco, al Pentagono viene chiamato il dottor Stranamore (Peter Sellers, che nel film fa anche due altri ruoli), scienziato ed ex nazista esperto di nucleare.