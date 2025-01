Venduta la casa di "Mamma ho perso l'aereo". Ecco quanto costa

Ascolta ora 00:00 00:00

Cinque milioni e mezzo di dollari che, in euro, sarebbero circa 4,8 milioni. Questo è il prezzo con il quale è stata venduta l’iconica casa del film “Mamma ho perso l’aereo” sul portale immobiliare americano Zillow. Dopo essere stata meno di un anno sul mercato, la celebre casa di Winnetka, Illinois, ha cambiato proprietario ad un prezzo superiore di 250mila dollari rispetto a quello in cui era stata posta in vendita.

I venditori, Tim e Trisha Johnson, avevano acquistato la casa per 1,585 milioni di dollari nel lontano 2012. Un affare vista la cifra con la quale la casa è stata poi venduta. Ristrutturata e ampliata nel 2018, la casa è riuscita a conservare il fascino del film girato da Chris Columbus. A colpo d’occhio si nota l’esterno in mattoni, che ha reso famoso, nella pellicola del 1990, la storia del piccolo Kevin (Macaulay Culkin), accidentalmente abbandonato a casa dai genitori durante le vacanze di Natale. La casa in sé, invece, ha tutti i comfort del caso. È molto spaziosa, con 5 camere da letto 6 bagni, una sala cinema e perfino un campo sportivo al coperto. In realtà solo l'esterno fu usato per il film: gli interni furono ricostruiti in una scuola abbandonata poco lontana.

L'annuncio della vendita è corredato di video che alterna immagini della villa con scene del film e dei lavori realizzati. "Anche se gran parte della casa può sembrare familiare, non crederai a ciò che i venditori hanno fatto per trasformare questa famosa casa, quasi raddoppiando lo spazio utilizzabile e aggiungendo un campo sportivo all'avanguardia" , spiega l'annuncio.

Nel 2023 era stata messa in vendita la lussuosa

residenza apparsa in “Mamma ho perso l'aereo 2”, acquistata per 6,7 milioni di dollari. Quella casa si trova nel lussuoso Upper West Side di Manhattan, al 51 West della 95th Street, tra Central Park West e Columbus Avenue.