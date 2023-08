Venezia 80: quando inizia, date e programma della Mostra del Cinema

Venezia 80 - o, più correttamente, l'80a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia - è pronta ad aprire i battenti. Manca infatti ormai molto poco all'inizio della nuova edizione del Festival di Venezia, diretto come avviene ormai da anni dal direttore artistico Alberto Barbera che, se possibile, è riuscito a dare ancora più prestigio al festival cinematografico più famoso e invidiato al mondo. Nonostante quest'anno la kermesse debba fare i conti con lo sciopero del sindacato degli attori di Hollywood che obbligherà molte star a rinunciare al viaggio a Venezia per presentare i propri film, il programma di Venezia 80 è estremamente ricco e prevede alcuni nomi registici davvero eccezionali, compreso William Friedkin, il regista de L'esorcista recentemente scomparso che a Venezia avrà la presentazione del suo ultimo lavoro da metteur en scene.

Quando inizia Venezia 80?

L'80a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia prenderà il via ufficialmente il 30 agosto e si concluderà il 9 settembre, quando le giurie annunceranno i vincitori degli ambiti premi, compreso il Leone d'Oro al miglior film e la Coppa Volpi per le migliori interpretazioni. Tuttavia i cinefili presenti a Venezia per la kermesse potranno iniziare a partecipare alle proiezioni già a partire dal 29 agosto, quando ci sarà la serata di pre-apertura, interamente dedicata a Gina Lollobrigida nella sezione Venezia Classici. La serata prevede la proiezione di Portrait of Gina di Orson Welles e de La Provinciale di Mario Soldati.

Il film d'apertura di Venezia 80

Ad aprire le danze al Festival di Venezia ci penserà il film Comandante, diretto da Edoardo De Angelis e che vede come protagonista Pierfrancesco Favino. Il film è stato scelto dopo che Luca Guadagnino è stato costretto a ritirare il suo Challengers da Venezia 80 a causa dello sciopero degli attori che sta avendo luogo a Hollywood. Challengers, infatti, era già stato annunciato come film d'apertura ma quando è stato chiaro che la star Zendaya non avrebbe potuto partecipare al festival, la produzione del lungometraggio ha scelto di ritirare il film e spostare l'uscita all'anno prossimo.

Chi è la Madrina di Venezia 80?

Come ogni anno il Festival di Venezia prevede la presenza di una Madrina. Quest'anno la scelta è ricaduta sull'attrice Caterina Murino, che ultimamente si è vista in Veneciafrenia di Alex de la Iglesia e su Netflix nel film Mio fratello, mia sorella. Il ruolo di Madrina prevede che Caterina Murino salga sul palco della Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia per presentare la cerimonia di apertura (il 30 agosto) e quella di chiusura (il 9 settembre).

Il programma di Venezia 80

Il programma di Venezia è un programma molto ricco e, soprattutto, molto vasto che include diverse sezioni (Venezia 80, Fuori Concorso, Orizzonti...) e anche sezioni autonome e parallele (Settimana della Critica e Giornate degli Autori). Gli occhi di tutti, però, saranno puntati proprio su Venezia 80, quello che più comunemente viene chiamato semplicemente Concorso, perché racchiude tutti i film che concorrono alla possibile vittoria del Leone d'Oro, che verrà consegnato dalle mani del presidente di giuria, che quest'anno è Damien Chazelle, regista del meraviglioso La La Land. Come ogni anno, il programma completo del festival è consultabile sul sito ufficiale de La Biennale di Venezia.

Film in concorso – Venezia 80

Bastarden (The Promised Land) di Nikolaj Arcel

Dogman di Luc Besson

La Bête di Bertrand Bonello

Hors-Saison di Stéphane Brizé

Enea di Pietro Castellitto

Maestro di Bradley Cooper

Priscilla di Sofia Coppola

Finalmente L’alba di Saverio Costanzo

Comandante di Edoardo De Angelis

Lubo di Giorgio Diritti

Origin di Ava DuVernay

The Killer di David Fincher

Memory di Michel Franco

Io Capitano di Matteo Garrone

Aku Wa Sonzai Shinai (Il Male Non Esiste) di Ryusuke Hamaguchi

Zielona Granica (Il Confine Verde) di Agnieszka Holland

Die Theorie Von Allem di Timm Kröger

Poor Things (Povere Creature!) di Yorgos Lanthimos

El Conde di Pablo Larraín

Ferrari di Michael Mann

Adagio di Stefano Sollima

Kobieta Z… di Małgorzata Szumowska e Michał Englert

Holly di Fien Troch

Fuori Concorso – Fiction

Coup De Chance di Woody Allen

The Wonderful Story Of Henry Sugar di Wes Anderson

The Penitent di Luca Barbareschi

La Sociedad De La Nieve di J. A. Bayona (film di chiusura)

L’ordine Del Tempo di Liliana Cavani

Vivants di Alix Delaporte

Daaaaaali! di Quentin Dupieux

The Caine Mutiny Court-Martial di William Friedkin

Making Of di Cédric Kahn

Aggro Dr1ft di Harmony Korine

Hit Man di Richard Linklater

The Palace di Roman Polanski

Xue Bao (Snow Leopard) di Pema Tseden