Venezia, vincitori e vinti. Tutti i premi della mostra del cinema

Pedro Almondovar vincitore del Leone d'Oro per il film "The Room Next Door"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mai come quest'anno la mostra del cinema di Venezia è stata una fucina di grandi produzioni. Film in concorso e noi, sul red carpet sono sfilati ospiti internazionali, star mondiali e un'infinità di prezzemolini giunti al lido, diventato ormai una vetrina mondiale. Dopo un'intensa settimana fatta di visioni, conferenze stampa, aperitivi e feste super glamour, questa sera sono stati assegnati i premi con una cerimonia nella Sala Grande aperta ufficialmente dalla madrina Sveva Alviti.

Leone d'oro

Nessuna sorpresa per la vittoria del Leone d'Oro, come ampiamente previsto a vincerlo Pedro Almodovar per The Room Next Door per la prima volta girato in inglese che tratta il tema scottante dell'eutanasia, con Tilda Swinton e Julianne Moore.

Leone d'Argento

Vincitrice del Leone d'Argento Maura Delpero per il suo film Vermiglio che durante la premiazione ha auspicato una sempre più stretta collaborazione tra cinema e istituzioni: " Senza i fondi pubblici il mio film avrebbe tradito se stesso, non avrei potuto usare il dialetto, il film non avrebbe avuto la sua musica interna, non avrei potuto guidare lo spettatore in un viaggio nel tempo e nello spazio ", ha detto. Il leone d'Argento alla regia è invece andato a Brady Corbet, per il film The Brutalist con protagonista Adrien Brody.

Leone d'Argento per Maura Delpero, per "Vermiglio"

La Coppa Volpi

Era nell'aria e gli addetti ai lavori ne erano certi, a vincere Coppa Volpi femminile è Nicole Kidman (non presente alla premiazione per la morte improvvisa della madre) il film Babygirl di Halina Reijn (Stati Uniti). La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile è andata invece a Vincent Lindon per il film The Quiet Son (Jouer avec le feu) di Delphine Coulin e Muriel Coulin (Francia).

Nicole Kidman e Antonio Banderas protagonisti di "Babygirl", con cui l'attrice ha vinto la Coppa Volpi

Migliore sceneggiatura

Altro premio molto importante, quello per la migliore sceneggiature è stato vinto da Murilo Hauser e Heitor Lorega per una pellicola coprodotta da Brasile e Francia. Si tratta di I'm still here (Ainda estou aqui) di Walter Salles.

Premio speciale della giuria

Assegnato per il film April, della georgiana Dea Kulumbegashvili, che ha raccontato in maniera intensa il problema degli aborti clandestini.

Premio Mastroianni

Altro premio estremamente atteso, quello Mastroianni, che viene assegnato agli attori o alle attrici più promettenti. Quest'anno vinto da Paul Kircher nel film Leurs enfants après eux (And their children after them) di Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma.

Giuria Orizzonti

La giuria di Orizzonti ha assegnato anche quest'anno i sette premi della sezione dedicata alle nuove tendenze del cinema. il Miglior cortometraggio è andato a Who loves the sun di Arshia Shakiba. Il premio per la migliore sceneggiatura a Happy holiday di Scandar Copti. Per quanto riguarda gli interpreti, il premio per il miglior attore è andato a Francesco Gheghi per Familia mentre come migliore interpretazione femminile quella di Kathleen Chalfant in Familiar touch. Il premio speciale della giuria è andato a Hemme'nin olduu gunlerden biri (Uno di quei giorni quando Hemme muore) di Murat Fratolu. Infine, premio per il miglior film della sezione a Anul nou care n-a fost (L'anno nuovo che non venne mai) di Bogdan Mureanu.

il premio per il miglior attore per la Giuria Orizzonti è andato a Francesco Gheghi per Familia

Leone del futuro

Il premio Leone del Futuro Opera Prima assegnato dalla giuria presieduta da Gianni Canova è andato a Sarah Friedland per Familiar touch. Il film ha anche partecipato nella sezione Orizzonti.

Nanni Moretti vincitore del Premio Venezia Classici

Ventiquattro studenti dei corsi di cinema delle università italiane hanno composto la giuria presieduta da Renato De Maria, assegnando il Premio Venezia Classici per il miglior documentario sul cinema a Chain reactions

di. Il premio per il miglior film restaurato è andato ad Ecce Bombo diche sul palco ha parlato della