Nicole Kidman salta la premiazione a Venezia. Morta la madre Janelle Ann

" Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi ". Un doloroso messaggio letto durante la serata di premiazione dell'81a Mostra del Cinema di Venezia, dalla regista Halina Reijn. Un brutto scherzo del destino che ha trasformato uno dei giorni più belli della carriera di Nicole Kidman, la vittoria della Coppa Volpi per la sua interpretazione in Baby Girl, con uno dei più dolorosi della sua vita; la morte della madre, l'84enne Janelle Ann.

La terribile notizia

" Sono sotto shock e devo andare dalla mia famiglia, ma questo premio è per lei. Mi ha plasmato, mi ha guidato e mi ha creato. Sono più che grata di poter dire il suo nome a tutti voi attraverso Halina ", ha continuato la regista, leggendo la dichiarazione di Kidman. " La collisione tra vita e arte è straziante e il mio cuore è spezzato ". Dopo aver pronunciato le parole, la regista ha detto semplicemente: " Ti amiamo tutti Nicole ". Un portavoce dell'attrice ha confermato la morte della madre dell'attrice dicendo che: " La famiglia è addolorata e chiede privacy in questo momento ".

L'amore di Nicole per la madre

Soltanto l'anno scorso, durante un'intervista, l'attrice aveva parlato di come sua madre abbia influenzato la sua carriera e anche il suo stile, dicendo che qualsiasi cosa indossasse chiedeva prima consiglio a lei. Ma non solo, durante una puntata dell'Sydney Morning Herald, l'attrice australiana ha spiegato come sia stata proprio la madre ad aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi.

" Mi ha dato sempre enorme carica in tutto quello che facevo e io andavo avanti perché ho sempre amato compiacerla. Mia madre non ha mai avuto le opportunità che desiderava, ma è stata molto determinata a far sì che sia io che mia sorella le avessimo. Sono fortunata perché mi dà la possibilità di guardare il mondo attraverso i suoi occhi ". Janelle Ann è stata per tutta la vita un'infermiera, ma era molto attiva per i diritti per le donne facendo parte del gruppo del gruppo femminista Electoral Lobby.

Le cause del decesso

Non sono state fornite al momento le cause del decesso della donna, ma sono in molti a sostenere che fosse malata, anche se la Kidman sulla questione ha sempre mantenuto il più stretto riserbo. Solo nel 2022 raccontò durante un'intervista nel podcast Fresh Air che portò la madre a visitare l'Art Gallery of New South Wales dopo l'orario di chiusura, per vedere la mostra Matisse: Life & Spirit, descrivendola come " un balsamo lenitivo ".

L'attrice temeva potesse

prendere il Covid, per lei una cosa estremamente pericolosa. Certo è che la notizia l'ha davvero colto di sorpresa quando era già tornata a Venezia per ritirare il premio, quando è stata informata dell'improvviso decesso.