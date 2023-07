Il vento del perdono, quando un orso invase il set del film con Jennifer Lopez

Diretto da Lasse Hallström e uscito al cinema nel 2005, Il vento del perdono è il film che va in onda questa sera alle 20.15 su Cielo. Si tratta di una pellicola tratta dall'omonimo romanzo firmato da Mark Spragg.

Il vento del perdono, la trama

L'amicizia tra Mitch (Morgan Freeman) e Einar (Robert Redford) non si basa solo sulla vicinanza e sul tempo passato insieme. I due proprietari di un ranch, infatti, hanno reso ancora più solida la loro amicizia dopo aver combattuto insieme contro un orso per tentare di salvare la vita a un vitello. Quello che ne è uscito peggio è stato Mitch, che ha riportato delle ferite piuttosto gravi dal suo incontro con l'animale. Einar, invece, non ha ferite visibili, se non quelle del senso di colpa, dovute al fatto di non essere potuto intervenire per salvare l'amico, visto che era vittima dei fiume dell'alcol. Alcol di cui i due fanno ancora uso, senza sapere che la loro vita sta per cambiare. Alla porta del ranch, infatti, si presenta l'ex nuora di Einar, Jean (Jennifer Lopez), che aveva sposato il figlio di Griffin. La donna, giunta insieme alla figlia, è alla ricerca di un rifugio per nascondersi dalle violenze dell'attuale compagno (Damian Lewis), ma Einar non è così sicuro di poterla accogliere, visto che la ritiene responsabile della morte del figlio.

L'orso del film

Ne Il vento del perdono è indubbio che sia la convivenza tra Einar e Jean il cuore pulsante della narrazione. Al centro del quadro c'è un uomo che ha perso il figlio e non hai mai davvero affrontato il lutto; dall'altra c'è una giovane donna che ha perso l'uomo che amava e che ora è costretta ad accettare "l'elemosina" da parte dell'ex suocero, mentre è incastrata in una relazione tossica e abusiva. Il film racconta proprio questo: il punto di incontro tra due esseri umani ugualmente distrutti, pieni di crepe, che devono imparare a convivere e a perdonarsi, non solo tra di loro ma anche con se stessi. Nonostante questa narrazione che sfiora quasi il melodramma, però, i due attori principali non hanno dovuto fare i conti solo con l'emotività e l'intimità che trasudavano dalla sceneggiatura adattata per il grande schermo. In Il vento del perdono c'è anche un protagonista aggiunto, che in qualche modo diventa il mcguffin della pellicola, quella creatura che ha il solo scopo di dare il via a delle conseguenze che i personaggi principali devono affrontare per avere la possibilità di redimersi e crescere. E il protagonista aggiunto de Il vento del perdono è l'orso che ferisce Mitch e che obbliga Einar a riaffrontare dei nuovi sensi di colpa. Questo animale selvaggio e dalle dimensioni imponenti si aggirava sul set del film, costruito - secondo quanto riporta Coming Soon - nelle zone della British Colombia, in Canada, sebbene la storia originale del romanzo descriva gli spazi estesi del Wyoming, negli Stati Uniti. L'orso che attraversa tutto il film e che potrebbe essere un simbolo per la natura selvaggia dei rapporti umani è in realtà erede di una star. Come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, l'animale che si vede nella pellicola è Bart the Bear jr., animale che subentrò all'animale nominato all'Oscar che è quello conosciuto con il nome di Bart the Bear, Bart l'orso, che ha avuto appunto una carriera molto ricca. È l'orso contro cui, ad esempio, combatte Brad Pitt nel film Vento di passioni, e che rappresenta a sua volta la natura selvaggia del protagonista Tristan ma anche i suoi sensi di colpa per tutto quello che accaduto nella sua vita. È stato anche il protagonista del film L'urlo dell'odio, pellicola sceneggiata da David Mamet incentrata su tre uomini (tra cui Anthony Hopkins e Alec Baldwin) che devono combattere per la sopravvivenza dopo essere rimasti intrappolati nelle terre selvagge dell'Alaska, alle prese con un orso che si aggira intorno a loro, pronto a divorarli. Bart the Bear Jr. è subentrato all'originale nel 2000, quando il primo Bart morì negli Stati Uniti. Anche lui ha avuto una carriera emozionante: è apparso in Into the wild - Nelle terre selvagge, pellicola da regista di Sean Penn e tratta da una storia vera, ma ha avuto anche una carriera nelle serie tv, apparendo prima in Scrubs - Medici ai primi ferri e poi nella serie fenomeno degli ultimi anni Il trono di spade.