"Vermiglio" nella shortlist del miglior film straniero

Leone d'Argento per Maura Delpero, per "Vermiglio"

Gli Oscar si tingono ancora un po' di più di Vermiglio. La pellicola italiana continua la sua corsa verso la statuetta per il miglior film straniero. Il lungometraggio scritto e diretto da Maura Delpero (nella foto) è entrato nella short list dei 15 titoli selezionati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La corsa però è ancora lunga, Vermiglio dovrà giocarsela, tra gli altri: con il favoritissimo Emilia Pérez di Jacques Audiard ( Francia), Io sono qui di Walter Salles (Brasile), The Girl with the Needle (Danimarca), The Seed of the Sacred Fig del regista iraniano Mohammad Rasoulof che, però, corre la Germania, Flow per la Lettonia, il molto politico From Ground Zero (Palestina) e infine Dahomey (Senegal). Giubilo di Maura Delpero: «Come spesso accade nelle competizioni, ci sono film belli e meritevoli, che hanno richiesto tanto sforzo, che rimangono a casa. Ci sentiamo fortunati ad essere invece i privilegiati che possono continuare questo cammino, dopo una prima difficile selezione che porta attenzione su Vermiglio e il cinema italiano.

Evviva!», il commento a caldo della regista, Leone d'argento a Venezia e nella sestina per i Golden globe internazionali.

Prossima tappa le nomination finali che saranno annunciate il 12 gennaio, mentre la 97esima cerimonia degli Academy Awards è in programma presso il Dolby Theatre di Los Angeles per domenica 2 marzo.