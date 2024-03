"Vinceranno gli ebrei...". È bufera su Ceccherini per gli Oscar

Quest'anno la Rai ha scelto di seguire la cerimonia degli Oscar con uno speciale in diretta su Rai Uno, probabilmente una scommessa nella speranza che la vittoria o, comunque un premio, vada al film di Matteo Garrone, Io Capitano, candidato nella categoria del Miglior film straniero. La guida del programma è stata affidata ad Alberto Matano, volto familiare per il pubblico del primo canale della televisione pubblica. Degli Oscar si è parlato anche oggi pomeriggio durante il programma domenicale di Francesca Fialdini, Da noi a ruota libera..., durante il quale è stato intervistato l'attore Massimo Ceccherini. L'artista toscano è noto per essere particolarmente istrionico, non facilmente gestibile in un contesto live, proprio perché mosso dall'istinto e incapace, o forse volutamente tale, di non usare filtri nelle sue esternazioni.

" Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone, che ha fatto un film favoloso. Sappiate che il film, della cinquina, è più il bello. Solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei ", ha detto l'attore toscano. Il film a cui fa riferimento Ceccherini è probabilmente La zona di interesse, film inglese diretto da Jonathan Glazer, che ha ottenuto Il Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes 2023, dove è stato presentato in anteprima. In Italia è stato proiettato per la prima volta lo scorso 22 febbraio. Il film è incentrato sulla deportazione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Il protagonista, però, non è un deportato ma è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, che cerca di sfuggire mentalmente agli orrori di quel campo di sterminio costruendo per la sua famiglia una casa perfetta appena al di là del muro dove avvenivano le brutalità per le quali è noto Auschwitz. Lo scorso ottobre, il film di Glazer è approdato anche al festival del cinema di Roma, come proposta straniera tra le più interessanti della stagione.