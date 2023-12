"Voglio lasciare Hollywood": la drastica decisione di Angelina Jolie

Negli ultimi anni si è spesa per diverse cause umanitarie senza dimenticare il suo doppio ruolo di madre e di attrice. Angelina Jolie oggi è una vera icona e su questo non c’è alcun dubbio, ma se sul lavoro resta ancora molto richiesta a Hollywood, è la sua vita privata ad aver subito un vero e proprio scossone. Da sette anni ha annunciato alla stampa il suo divorzio da Brad Pitt e, da quel momento, niente è stato più lo stesso. Travolta da un processo per la ratificazione del divorzio – per l’appunto – che si è trascinato per molto tempo, Angelina Jolie ammette di essere stanca di lottare e di voler trovare un po' di stabilità. Non la vuole trovare solo nella sua sfera privata ma anche sul lavoro. Da quel che sembra e secondo le sue ultime dichiarazioni, pare che la celebre attrice ha tutte le intenzioni di prendersi una lunga pausa dal cinema e dal mondo patinato di Hollywood. Una scelta sofferta ma che sembra l’unica possibile.

La notizia sarebbe trapelata durante un’intervista sul Wall Street Journal in cui la Jolie avrebbe espresso il desiderio di lasciare il caos di Los Angeles e tornare in Cambogia, dove ha la cittadinanza. Questo perché, al momento, nella Città degli Angeli non trova più stimoli e non riesce a gestire il privato dalla sfera lavorativa. Da qui il desiderio (e il pensiero) di non recitare più. " Oggi non consiglierei a nessuno di fare l’attrice - ha rivelato. – Quando ho cominciato io non c’era questa necessità di diventare una figura pubblica e di condividere così tanto" , ammette. Come ha dichiarato nell’intervista, Angelina Jolie non avrebbe più vita sociale a Los Angeles. Non solo a causa delle pressioni dei fan, ma anche a causa dell’impossibilità di uscire di casa senza essere infastidita dai paparazzi. " Dopo il mio divorzio ho perso la possibilità di vivere e spostarmi liberamente come prima – aggiunge -. Quando potrò andrò via da LA., di tutti i luoghi del mondo Hollywood non è un posto salutare. Devo cercare qualcosa di più autentico. Non mi sento me stessa da un decennio – continua -. Ma non voglio entrare nel dettaglio. Prima di andare via ci sono molte situazioni private da affrontare. Devo trovare il mio equilibrio ”. Nonostante ciò, nel corso del 2024 sarà impegnata nel nuovo film di Pablo Larrain dedicato al mito di Maria Callas e dividerà lo schermo con Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino. Sarà proprio Angelina Jolie a interpretare la leggendaria cantante lirica. E all’orizzonte c’è anche il sequel di The Eternals.