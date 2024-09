Voto negativo per i nuovi film

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti i giornali, giustamente, danno grande spazio al Festival del Cinema di Venezia, ma chi non partecipa all`evento dovrà aspettare, magari, mesi per vedere i film che proiettano alla Mostra. Nel frattempo, ci si deve «accontentare» di quelli attualmente in sala, considerando anche le tante novità arrivate nei cinema, nell`ultimo fine settimana di agosto. Quella andata meglio è The Crow - Il Corvo (voto 4), che è un reboot del film originale, Il Corvo, datato 1994, interpretato da Brandon Lee che morì tragicamente in scena. Peccato che il risultato della nuova versione, terza al debutto con 288.236 euro) sia davvero deludente; non si capisce dove voglia andare a parare, sommersa da una confusione evidente, mal recitata e diretta come un filmino della Comunione. Esordisce sesto, con 143.026 euro, Finché notte non ci separi, classica commedia romantica (voto 5/6), poco verosimile nella trama (due neo sposini litigano la prima notte di nozze, trovandosi, ognuno, a vagare per Roma), che si sorregge sulla bella alchimia tra Pilar Fogliati (foto) e Filippo Scicchitano. Ci si aspettava di più dall`horror MaXXXine (voto 5), solo settimo, con 116.

706 euro, ultimo capitolo di una trilogia interessante. Si raccontano ancora le disavventure della carriera di Maxine Minx, declinandole, però, in un thriller dai canoni scontati. Nulla che faccia ricordare i due precedenti e riusciti film.