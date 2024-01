Will Hunting, così Ben Affleck e Matt Damon "imbrogliarono" Weinstein

Paragonato a Srinivasa Ramanujan, scienziato membro della Royal Society, il protagonista di Will Hunting - Genio Ribelle è tra i personaggi cinematografici scritti con ironia tagliente e attenzione al dettaglio: elementi, questi, che cooperarono ad aumentare il successo del film diretto dal regista Gus Van Sant e in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1.

Will Hunting - Genio ribelle, la trama

Will (Matt Damon) è un ragazzo orfano che ha trovato nel migliore amico Chuckle (Ben Affleck) l'unica vera famiglia che abbia mai conosciuto in vita sua. Il ragazzo lavora come bidello tra i lunghi corridoi del M.I.T. ed è proprio durante lo svolgimento delle sue mansioni che Will entra in un'aula e risolve un complicatissimo enigma matematico. Questo attira sul ragazzo l'attenzione del professore Lambeau (Stellan Stkarsgard), che vuole fare di Will il suo protegé. Ma Will non è solo un genio della matematica, ma è anche un ragazzo problematico, con gravi problemi di fiducia e di impegno. Per questo viene "costretto" a seguire delle sedute di psicoterapia con Sean (Robin William). L'incontro tra i due non parte certo sotto la migliore delle stelle, ma pian piano Will si rende conto che Sean lo sta aiutando ad abbattere alcuni muri del suo carattere e questo lo porta anche ad aprirsi all'amore con una ragazza dell'università (Minnie Driver).

L'imbroglio di Matt Damon e Ben Affleck

Nonostante sia firmato da un regista acclamato dalla critica come Gus Van Sant, Will Hunting - Genio Ribelle viene ricordato soprattutto per essere un lungometraggio la cui sceneggiatura è stata scritta dalla coppia di attori Matt Damon e Ben Affleck. Come racconta lo stesso Affleck durante un'intervista conParade, i due si sono conosciuti quando avevano rispettivamente 10 e 8 anni. Cresciuti a due isolati di distanza, con interessi simili e iscritti alle stesse scuole, Matt Damon e Ben Affleck sono letteralmente cresciuti insieme e Ben Affleck ha sempre riconosciuto il valore di avere un amico così nella propria vita. Nell'intervista ha spiegato: "Prima di Matt ero da solo. Recitare era solo un'attività che avrei fatto per scherzo e avrei fatto solo poche cose, come recitare in un piccolo show televisivo o qualcosa del genere. Nessuno dei miei amici sapeva che quello era ciò che facevo o come funzionava. Poi all'improvviso ho cominciato ad avere questo amico, Matt e lo capiva e voleva farlo anche lui."

Come si legge sull'Insider, nel 1996 i due amici decisero di andare a vivere insieme a New York: avevano già preso parte ad alcune piccole parti cinematografiche, ma entrambi volevano diventare ricchi e famosi e così decisero di scriversi da soli un film in cui apparire come protagonisti. Cominciarono così la stesura della sceneggiatura di quello che poi sarebbe diventato Will Hunting - Genio Ribelle. Nel 1996, però, i due erano ancora all'inizio della loro carriera e sapevano che non sarebbe bastato il loro nome a convincere un grande studio a scommettere su di loro. E, allo stesso modo,sapevano che i grandi produttori non sempre leggevano tutte le sceneggiature che arrivavano sulle loro scrivanie.

Per ovviare a questo problema, però, Matt Damon e Ben Affleck organizzarono una specie di trappola, in modo di capire chi leggeva veramente la sceneggiatura e chi invece fingeva solo. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, i due sceneggiatori e protagonisti inserirono dentro la sceneggiatura una scena falsa. Intorno alla pagina numero sessanta del loro script, Affleck e Damon aggiunsero una scena di sesso tra Lambeau e Sean, i personaggi interpretati da Stellan Skarsgard e Robin Williams. Una scena che non avrebbe mai trovato posto nel montaggio finale, ma che era stata scritta in modo così insensato da risultare imbarazzante. Quando cominciarono a proporre la sceneggiatura in giro per Hollywood nessun grande studio di Hollywood menzionò questa scena nello specifico, così i due seppero che in quelle realtà cinematografiche nessuno si era preso la briga di leggerla.