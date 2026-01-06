Zalone esalta gli incassi 2025

Undici giorni di distribuzione sono bastati a Checco Zalone, (nella foto) grazie ai 53.122.553 euro raccolti fino a ieri, per lanciare il suo Buen Camino al terzo posto tra i film con i maggiori incassi, in Italia, di tutti i tempi. L'obiettivo, ora, plausibile è puntare non solo alla seconda posizione, che già gli appartiene con Quo vado?, (che di euro ne mise in cassa 65.365.676), ma provare, addirittura, anche a scalzare Avatar con i suoi 68.675.722 euro. Fino all'Epifania, sicuramente, potrà rimpolpare il bottino, mentre dopo, esaurite le feste, il conteggio potrebbe rallentare. Diversi i nuovi titoli, usciti a Capodanno, che sono stati premiati dal pubblico, finendo in top ten. A partire dal cartone Spongebob Un'avventura da pirati, terzo e che, nel primo fine settimana, ha ottenuto 1.836.507 euro, dato non trascurabile. Ci si poteva aspettare qualcosa di più dal trhiller Una di famiglia, con la stella del momento Sydney Sweeney, fermatosi al sesto posto con 891.495 euro.

Molto bene, un gradino sotto, il debutto del nuovo film di Park Chan-wook, ovvero No Other Choice Non c'è altra scelta, che in quattro giorni ha già ottenuto 794.823 euro. Intanto, la straordinaria performance di Buen Camino ha giovato al dato complessivo 2025 del box office che, con i suoi 496.488.777 euro totali, è cresciuto, pur di poco, rispetto ai 494.027.676 euro del 2024.