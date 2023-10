La "Circe" di Violante convince e fa l'esaurito

Sei minuti di applausi - e il tutto esaurito per le tre repliche - per la Circe di Luciano Violante, diretta dal regista Giuseppe Dipasquale e interpretata magistralmente da Viola Graziosi (nella foto) andata in scena in prima nazionale all'interno del 76° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, dal titolo evocativo di «Stella Meravigliosa», affidato alla felice direzione artistica di Giancarlo Marinelli. Dopo Clitemnestra e Medea, scritte e rappresentate rispettivamente nel 2021 e nel 2022, Luciano Violante è tornato ad interrogarsi sulla figura femminile e mitologica per chiudere la sua trilogia delle donne di sangue e giustizia.

Circe, nella scrittura di Luciano Violante, diventa in questa visionaria messinscena segnata da due livelli di linguaggio, il sogno visionario dell'immagine e il suono virtuoso della parola, nostra contemporanea, che con la storia di ieri sa parlare alle coscienze di oggi.

Circe rappresenta in questa esemplare edizione una suprema Giustizia senza tempo e nel tempo che sa sciogliere i vincoli costrittivi del dolore e della miseria umana. Una figura interpretata con sublime sensibilità da una potente Viola Graziosi, attrice di grande talento, protagonista di importanti spettacoli classici, premio Actress of Europe 2020 con Ofelia Suite, e diretta da Giuseppe Dipasquale, regista e drammaturgo. Questa Circe non ha bisogno di vivere un dolore perché assume su sé quello degli altri e se ne fa specchio, ascolta il loro dolore al fine di liberarlo. Una medium e taumaturga che in quanto donna sa e può ascoltare e liberare.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Nazionale di Roma, dopo l'Olimpico vicentino sarà presentato a Roma al teatro India dal 16 al 26 novembre dove si potrà assistere anche in due appuntamenti segnati il 19 e il 26 novembre all'intera trilogia di Luciano Violante, Clitemnestra, Medea e Circe, in un'unica maratona.