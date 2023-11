Rialzo dei tassi ad ottobre: ecco cosa succede ai mutui | I calcoli

Rialzo dei tassi nel mese di ottobre. Il tasso di interesse medio riferito ai mutui per comprare un’abitazione è aumentato dello 0,16% in una sola mensilità. Infatti a ottobre era del 4,37% mentre a settembre del 4,21%. Questi i dati firmati Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, che spiega come nel mese di ottobre 2022 il tasso riferito ai mutui fosse pari al 2,75%. Ecco tutte le cifre del report.

La crescita economica rallenta

La crescita economica rallenta e comprime la domanda dei prestiti. Nel rapporto mensile dell’associazione viene specificato come i prestiti a imprese e famiglie siano scesi del 3,6% rispetto a un anno prima. Secondo Abi, però, non si è verificata una stretta creditizia questo perché gli impieghi, al netto delle cartolarizzazioni, oltrepassano i livelli pre covid di settembre 2019. Gianfranco Torriero, vice dg Abi, ha affermato: "Anche la Banca d'Italia segnala come le imprese stiano rivedendo i piani di investimenti vista la politica monetaria ella Bce e le prospettive dell'economia".

I tassi medi

Il report specifica inoltre che il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese si è attestato al 5,45%, nel mese di settembre era al 5,35%. Per quanto riguarda la cifra in questione sul totale dei prestiti questa è del 4,70%, a settembre era 4,61%. In merito ai tassi applicati sui conti correnti delle banche si è verificata una crescita dallo 0,47% del mese di settembre allo 0,51% di ottobre 2023.

Il tasso praticato sui nuovi depositi

All’interno del rapporto mensile Abi il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita, quindi i certificati di deposito e depositi vincolati, nel mese di ottobre 2023 era al 3,57%. Questo tasso a settembre nel Belpaese oltrepassava quello dell’area euro, infatti in Italia era al 3,56% e nell’area euro al 3,42%. A giugno 2022 la cifra in questione era dello 0,29%, si tratta dell’ultimo mese prima dei rialzi dei tassi firmati Bce. L’incremento viene misurato a 328 punti base.

Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fissi

Per quanto riguarda il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso nel mese di ottobre 2023 si attesta al 4,47% con un aumento di 316 punti base. Nel mese di giugno 2022 questa cifra era all’1,31%. Inoltre a ottobre 2023 il tasso medio sul totale dei depositi, ovvero certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti, è salito allo 0,92% dallo 0,86% di settembre. A giungo 2022 si attestava allo 0,32%.