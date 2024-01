Aerei, sempre meno low cost in Italia: le cause

A fronte di una domanda sempre crescente diminuisce l'offerta da parte delle compagnie low cost sulle tratte nazionali: è questa la preoccupante fotografia per il 2024 con un taglio netto dei voli aerei sulle rotte che collegano gli scali italiani mentre si assiste a un incremento se si deve viaggiare da e per l'Europa.

Quali sono le cause

Nel dettaglio si parla di oltre due milioni di posti in meno rispetto allo scorso anno con Ryanair che taglia del 7% le sue offerte, EasyJet del 9% ma soprattutto Wizz Air con un -45% in meno rispetto al 2023. Se a tutto questo si aggiunge che Vueling ha già da tempo ridotto la propria offerta il quadro è completo. Secondo un'analisi del Corriere, le motivazioni di queste contrazioni sono essenzialmente tre: da un lato la decisione di investire maggiormente per collegare Italia ed Europa, dall'altro lato i costi che riguardano l'addizionale comunale tra le più alte dei Paesi Europei e, infine, i ricavi minori durante tutto l'arco dell'anno se paragonati ai collegamenti con l'estero.

Il numero dei tagli

Di contro, però, c'è un contemporaneo aumento dell'offerta di Ita Airways e Aeroitalia che è schizzata al +93% in un solo anno (che in qualche modo provano a compensare). Nei primi nove mesi del 2024, il calo complessivo di tutti i vettori low cost è dello 0,6% in meno sulle tratte nazionali, un numero che sembra innocuo ma non lo è nell'anno in cui si prevedono un boom di richieste. Nel dettaglio, invece, il calo degli aerei low cost stranieri sui voli nazionali scende del 6% mentre, come detto, aumenta l'offerta per le tratte con l'Europa del 7% (Ryanair e Easyjet) e +30% con l'Europa da parte di Wizz Air e Volotea. Vueling, invece, è praticamente sparita dai radar nazionali con un -89% sulle tratte domestiche previste per il 2024.

I problemi di Wizz Air