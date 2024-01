Ryanair abbassa i prezzi dei suoi voli: ecco perché

Non ci sono riusciti i consumatori inferociti, non ci sono riuscite nemmeno le associazioni di categoria quando protestavano per il caro-voli del periodo natalizio e neanche l'Antitrust che aveva indagato a settembre per l'abuso "di posizione dominante": a far abbassare (di poco) i prezzi dei biglietti Ryanair ci sono riuscite alcune piattaforme web che hanno fatto scomparire la compagnia irlandese dai loro motori di ricerca.

Cosa è successo

In pratica, a causa del caro-prezzi delle ultime settimane, ecco che alcune famose piattaforme tramite le quali si possono acquistare i ticket aerei come Kiwi, Kayak e Booking hanno di fatto estromesso la Ryanair. Tra l'altro, la compagnia che ha Michael O'Leary come amministratore delegato, le avrebbe sempre considerate come piattaforme "pirata" anche se si tratta dei maggiori siti utilizzati da milioni di passeggeri per ricerche e acquisti relativi ai viaggi. Nonostante questo, ecco che O'Leary, subito dopo questa azione, ha abbassato i prezzi centinaia di migliaia di tariffe su voli da acquistare entro marzo 2024 con uno sconto di circa il 10%.

Le motivazioni

In questo modo, i passeggeri potrebbero essere maggiormente stimolati e invogliati a prenotare direttamente da sito e app ufficiale senza rivolgersi a motori di ricerca per cercare tariffe agevolate. Come ricorda IlMessaggero, la compagnia avrebbe detto di essere stata boicottata dalle piattaforme sopra citate per le pressioni subìte in queste settimane sia dalle associazioni di categoria ma anche dopo una sentenza dell’Alta Corte dell’Irlanda che ha bloccato un meccanismo, chiamato scraping, sul portale web della compagnia tramite il quale venivano estratti i dati e applicati prezzi più elevati da parte degli altri siti. Di contro, la replica è stata di " posizione dominante nel mercato aereo " da parte della Ryanair.

La "salute" di Ryanair

Nonostante questo boicottaggio, la compagnia irlandese non conosce alcuna crisi visto che a dicembre ha trasportato 12,54 milioni di passeggeri, il 9% in più rispetto allo stesso mese del 2022 come ha riportato in una nota il vettore con sede a Swords, Irlanda. Il coefficiente di riempimento dei voli (load factor) è sceso al 91% dal 92% di un anno fa. Sui numeri complessivi del 2023, tra l'altro, il numero di passeggeri trasportati è aumentato del 13% portandosi a 181,8 milioni.

La promozione flash