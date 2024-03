Affitti, mercato in crescita: 4 consigli per cercare casa

Comprare casa è un problema, ma anche l’affitto non è da meno. E mentre - complice l’aumento dei mutui sulla spinta non esaurita dei tassi - il mercato delle compravendite ha segnato una battuta di arresto tra il 2022 e il 2023, sembra che quello degli affitti sia invece molto più dinamico (e non solo per l’esplosione degli affitti brevi).

Proprio il boom degli affitti brevi ha sottratto un po’ di offerta al mercato, lasciando spesso la domanda insoddisfatta. I proprietari di case da affittare preferiscono queste formule all’affitto residenziale perché consentono di avere un ritorno economico maggiore e sono ovviamente meno vincolanti. Più domanda che offerta, quindi i prezzi salgono. Fare le medie sui prezzi degli immobili - vale per le compravendite, ma anche per gli affitti - è peggio di quella del pollo di Trilussa.

Ma giusto per orientarci, la stima offerta da un operatore del mercato fa questa classifica per i primi cinque posti:

Milano 23,1 euro/mq

Firenze 22,2 euro/mq

Bologna con 18,0 euro/mq

Roma con 16 euro/mq

Venezia con 15,5 euro/mq

Media nazionale 13,1 euro/mq

Trovare casa in affitto, o meglio, trovare in affitto una casa che corrisponda davvero alle proprie esigenze abitative sembra essere diventata una vera e propria odissea, innanzitutto, per la situazione attuale del mercato immobiliare degli affitti. In secondo luogo, inoltre, ancora prima di iniziare la ricerca è opportuno avere chiare le idee sull’immobile che stiamo cercando e su come trovarlo.

Cercare una casa in affitto e cercare di affittare una casa: due problemi che non sempre si incrociano virtuosamente. Per questa volta concentriamoci sui problemi che deve affrontare chi cerca casa in affitto.

I 4 consigli per trovare casa

Come orientarsi quindi per riuscire a trovare la casa in affitto che si desidera senza spendere mesi e mesi in sopralluoghi deludenti? La risposta è che c’è un lavoro da fare ancora prima di iniziare la ricerca: bisogna avere le idee chiare su cosa si sta cercando, su quali sono le caratteristiche dell’immobile che corrisponde alle nostre esigenze, su quanto si è disposti a pagare e su come trovare l’immobile dei nostri desideri.

Ecco i quattro consigli utili che faranno da bussola nel mercato immobiliare degli affitti:

Dove cercare casa in affitto? Individua la zona Scegli con attenzione la tipologia di immobile da affittare Stabilisci il budget a tua disposizione per l’affitto Come cercare l’immobile da affittare? Effettua una ricerca capillare online

Dove cercare casa in affitto

Il primo passo da compiere per mettersi sulla strada del cercare e trovare casa in affitto è scegliere dove: in quale zona o quartiere specifico si vuole circoscrivere la propria ricerca?

Il nostro consiglio è quello di approfondire la conoscenza della zona o del quartiere in questione, valutare con attenzione se dispone di tutti i servizi di cui avete bisogno, parcheggi liberi, trasporti pubblici efficienti, scuole, centri sportivi, tutto quello che vi serve per rispondere concretamente ai vostri bisogni quotidiani.

La tipologia di immobile da affittare

Il secondo passo da compiere è definire con precisione qual è la tipologia di immobile che si desidera affittare, individuando con attenzione quali sono le esigenze primarie a cui l’immobile deve rispondere.

Chiedersi come deve essere la casa che si vuole affittare e rispondersi è un ottimo esercizio da fare per non ritrovarsi a brancolare nel buio e perdere tempo inutilmente, lasciandosi scappare delle occasioni d’oro nel frattempo.

Il budget a disposizione per l’affitto

Per non avere brutte sorprese, è necessario fare una valutazione economica precisa di quanto siamo disposti a spendere per l’affitto mensile. Anche in questo caso, farsi due conti per iscritto per determinare la disponibilità economica mensile è un ottimo esercizio per risparmiarsi inutili perdite di tempo; il budget è una decisiva discriminante di selezione quando si comincia a cercare una casa in affitto. Meglio valutare anche le spese accessorie, come per esempio se e quanto si è disposti a o spendere in più per arredare l’immobile o effettuare qualche modifica per renderlo più adatto alle proprie esigenze abitative.

Come cercare l’immobile da affittare

Sicuramente, uno dei modi più efficaci per cercare casa in affitto è consultare sul web i siti specializzati che permettono di filtrare la ricerca, scremando tutti gli immobili che non corrispondono alle vostre esigenze. Una volta ottenuto il risultato della ricerca, è possibile visionare il materiale informativo relativo all’immobile e farsi un’idea dello stesso, capire se può fare davvero al caso nostro oppure no.

Non tutti i siti specializzati in affitti, però, propongono le stesse funzionalità di ricerca. Prima di affidarvi in esclusiva ad uno solo, è consigliabile navigarli tutti per rendersi conto del tipo di servizi che vengono offerti all’utente, dal materiale fotografico alla possibilità di contattare il proprietario o un referente per la visita. Se siete naviganti alle prime armi di questo genere di piattaforme, mettete in conto di dedicare molto tempo a questo tipo di ricerca per affittare casa. Un’alternativa time-saving è quella di affidarvi a veri professionisti del settore capaci di indirizzarvi velocemente verso ciò che fa davvero al vostro caso, risparmiandovi inutili perdite di tempo prezioso.