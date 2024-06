Le app per risparmiare in autostrada

Dal carburante al pasto, senza contare il traffico e le file. Viaggiare in autostrada è sempre più costoso e stressante. In vista dell'estate per aiutare gli automobilisti ci sono alcune app che suggeriscono come risolvere, al meno in parte, queste situazioni. Ecco quali sono e a cosa servono.

Cashback per i ritardi

Il Cashback è un sistema che permette agli automobilisti italiani di ottenere un rimborso del pedaggio pagato in caso di ritardi causati da rallentamenti sulle tratte autostradali. Ad esempio, un cantiere potrebbe provocare traffico intenso e ritardare il viaggio. Grazie al cashback, chi viaggia può ricevere un risarcimento per il disagio subito. Sono diverse le app che consentono di usufruire di questa misura, un esempio è "Muovy", l’hub di servizi digitali di Autostrade per l’Italia: infoviabilità, cashback e tutti i servizi al cliente.

Un'alternativa è l’app" Free To X". L’utilizzo è semplice: se un automobilista subisce un ritardo in autostrada, deve aprire l’app e seguire la procedura, che varia a seconda del metodo di pagamento utilizzato. Per chi utilizza il telepedaggio, dopo aver aperto l’app, bisogna fotografare la fattura e confermare i dati, registrarsi e confermare la propria identità. L’applicazione calcola automaticamente i transiti rimborsabili, che l’utente deve poi confermare. Per chi paga con carte o contanti, è necessario ritirare la ricevuta al casello, fotografarla e confermare i dati. Dopo essersi registrati, bisogna inviare la richiesta di rimborso e si riceverà una notifica di conferma se il rimborso è dovuto. In più, nella sezione "Viaggio", è possibile trovare una mappa di viabilità aggiornata in tempo reale che permetterà di viaggiare sempre informato.

Navigazione senza code

Spesso ci si trova a dover affrontare code stradali che aumentano lo stress del viaggio. Fortunatamente, esistono diverse app che possono venire in soccorso degli automobilisti, fornendo informazioni utili e aiutando chi guida a scegliere percorsi alternativi per evitare il traffico. "Google Maps" è un'app di navigazione versatile che consente di scegliere se optare per strade a pedaggio o meno e di stimare i costi del viaggio. Recentemente, sono state introdotte nuove funzioni che permettono di evitare le strade affollate e di controllare lo stato del traffico in tempo reale. Per accedere a queste funzioni, basta aprire la finestra delle impostazioni della mappa e selezionare la voce "Traffico".

"Waze" è considerata una delle migliori app di navigazione grazie alla sua capacità di mostrare diversi itinerari, evidenziando quello suggerito, e spiegando perché è stato scelto. È possibile selezionare percorsi senza pedaggi e senza autostrade, rendendo il viaggio più piacevole e meno stressante. È disponibile per dispositivi Android e iOS.

L'app "VAI" di ANAS fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione sulla rete Anas di interesse nazionale. È particolarmente utile per mostrare aggiornamenti sul traffico, incidenti, strade chiuse e lavori in corso. Nella sezione dedicata alla viabilità urbana, è possibile controllare la situazione del traffico in tempo reale."My Way" è la prima app di Autostrade per l'Italia, offre informazioni in tempo reale sul traffico, telecamere, servizi autostradali, autovelox e aree di servizio. Le funzioni "Tempi di percorrenza" e "Previsioni di chiusura" forniscono informazioni utili per chi sta viaggiando in auto, aiutando a evitare ingorghi e ritardi. Puoi scaricare My Way per essere sempre informato durante i tuoi viaggi. "Via Michelin" è ideale per la pianificazione dei viaggi in auto, offrendo anche una stima dei costi del viaggio. Inserendo il tipo di veicolo, l'alimentazione e i costi del carburante, si può avere un'idea precisa delle spese. È scaricabile per dispositivi Android e iOS per una pianificazione di viaggio dettagliata e senza sorprese.

Miglior prezzo carburante

Se si è alla ricerca del miglior prezzo per il carburante, ci sono tre app che possono essere di grande aiuto. "Ecomotori.net" è l'ideale per chi utilizza Metano e GPL. L'applicazione fornisce tutte le informazioni necessarie per raggiungere i distributori di questi carburanti, con un database che comprende circa 2600 distributori di Metano e circa 8000 distributori di GPL. Ogni distributore è corredato di informazioni sui prezzi, orari di apertura, numero di telefono e bandiera.

"Prezzi Benzina" è un'app basata sulle segnalazioni degli utenti, che consente di trovare immediatamente il distributore di carburante più economico nelle vicinanze. Grazie alla collaborazione degli utenti, i prezzi sono costantemente aggiornati e corretti. Si puà contribuire aggiornando i prezzi del carburante per ogni stazione di servizio e inviando foto dei distributori con i prezzi esposti. Questa applicazione mira a rendere i prezzi dei carburanti più trasparenti, migliorando la qualità del servizio con la partecipazione di ogni singolo utente. Infine "Tariffe EV" è l'app perfetta per chi guida veicoli elettrici. Offre tutte le tabelle dei costi di ricarica e la famosa tabella "Dimmi dove sei e ti dirò con chi ricaricare", oltre a molte altre funzioni utili all'interno di una comoda applicazione mobile.

App per la sosta

Sei si è ricerca di esperienze gastronomiche e di soste confortevoli durante i tuoi viaggi in autostrada "Casello Typico" potrebbe essere la soluzione. Si tratta di una guida gastronomica completa che segnala prodotti tipici, locali, enoteche, botteghe e piatti tradizionali delle zone intorno ai caselli autostradali italiani. Attualmente consultabile su tratte come A24 (Roma-L’Aquila-Teramo), A25 (Roma-Pescara), A14 (Bologna-Taranto), A12 (Genova-Roma) e A22 (Modena-Brennero), promette scoperte gastronomiche degne dei migliori viaggiatori.

C'è poi "Fuoricasello", l'app mobile della nota guida cartacea che consente di trovare i migliori ristoranti e trattorie nei pressi delle uscite autostradali. Rinnovata nel design, offre una ricerca per nome del ristorante o per casello autostradale. La funzione "Intorno a te" permette di visualizzare i ristoranti nelle vicinanze usando la realtà aumentata. Con la mappa, si possono tenere d'occhio i ristoranti segnalati, selezionare quelli più vicini e scoprire come raggiungerli. Ogni ristorante ha una scheda informativa con prezzi e servizi, ed è possibile salvare i propri preferiti per consultarli facilmente. Inoltre, la funzione "Recenti" permette di sfogliare gli ultimi luoghi visualizzati e scegliere il ristorante più adatto e vicino.

Infine gli automobilisti possono usare "Sosta Sicura", un'app che permette di scegliere in anticipo l'area di sosta in cui fermarti durante i tuoi viaggi in autostrada, in base ai tuoi desideri, gusti e bisogni. Frutto della collaborazione tra Cei e Omnys, "Sosta Sicura" è facile da usare e ricca di contenuti.

Grazie ai numerosi parametri e alle recensioni degli utenti, puoi sapere cosa aspettarti dall'area di sosta prescelta. Inoltre, grazie alla geolocalizzazione, l'app avverte in anticipo dell'approssimarsi dell'area di sosta inserita nella propria lista di preferiti.