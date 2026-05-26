Assegno per il nucleo familiare, scattano gli aumenti: ecco i nuovi importi

È stato pubblicato sul sito dell’Inps la Circolare numero 61 del 26 maggio 2026 con i nuovi importi dell’Assegno per il nucleo familiare, più elevati per la rivalutazione annua effettuata dall’Istat con effetto dal prossimo 1° luglio 2026.

A chi spetta

Gli importi spettano ai nuovi livelli di reddito familiare che “riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti”, fa sapere l’Inps.

“La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’Istat tra l’anno 2025 e l’anno 2024, è risultata pari a + 1,4%”, aggiunge l’Ente. “In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027”.

Invece, a non far parte di chi può richiedere l’incentivo statale figurano i lavoratori autonomi (come ad esempio, commercianti, coltivatori e artigiani).

Gli importi

Chiaramente, gli assegni saranno più elevati se il reddito annuo del nucleo familiare è più basso: chi rientra nella soglia minima per poterlo richiedere, ovvero fino a 34.009,98 euro, può ricevere fino a 52,91 euro per un componente, 98 euro per due componenti, 254,79 euro per tre componenti, 411,60 euro se il nucleo ha quattro componenti, 569,03 per cinque componenti, 725,84 per sei componenti e così via. Qualora fossero 12, l’assegno sarebbe pari a 1.663,70 euro ma “in caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 (882,63 euro, ndr) va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo”, si legge sulla tabella pubblicata dall’Istat.

Scorrendo nella tabella, è possibile vedere in quale scaglione si rientra e,