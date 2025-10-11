Aumentano i prezzi per sigarette elettroniche e sigari: ecco come cambieranno i costi

I prodotti da fumo hanno subito un'ulteriore variazione dei prezzi, ovviamente al rialzo. A partire dallo scorso 9 ottobre, infatti, è stato modificato il costo dei sigari e delle sigarette elettroniche, ossia i tabacchi a inalazione senza combustione. Una novità che non deve essere stata accolta con entusiasmo dagli avventori in tabaccheria. Le variazioni di prezzo hanno interessato ben 68 marche.

Gli aumenti dei prezzi sono sostanzialmente dovuti alle istante presentate il mese scorso, ossia fra il 16 e il 30 settembre, da parte di importatori e titolari di aziende del settore. Sono stati i produttori, infatti, a richiedere la variazione del prezzo di vendita. Questo, almeno, quanto spiegato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel suo comunicato. A seguito dell'istruttoria portata avanti dall'ufficio di competenza, è stata attuata la variazione del costo di vendita, resa effettiva a partire dallo scorso 9 ottobre. I nuovi prezzi sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Una situazione, quella dell'aumento dei costi dei prodotti da fumo, che sta preoccupando anche il ministero dell'Economia e delle Finanze italiano. Intervenuto durante la sessione pubblica dell'Ecofin, il ministro Giancarlo Giorgetti, come riportato da Il Sole 24 Ore, ha parlato proprio del costo dei tabacchi e della loro tassazione, evidenziando come sia "opportuno riflettere su aumenti delle attuali aliquote minime più graduali, supportati da adeguati periodi transitori così da rendere la proposta maggiormente sostenibile".

Prima delle sigarette elettroniche e

dei, era toccato alle normali sigarette, che hanno visto un aggiornamento dei prezzi lo scorso 7 ottobre, come si può vedere sul sito di Adm. Lo scorso 11 settembre, invece, era toccato ai sigaretti.