Autovelox, da oggi cambia tutto: ecco le nuove regole

Grosse novità in arrivo per gli automobilisti italiani. Quando si parla di autovelox, molto spesso, gli episodi di cronaca abbondano e le regole che gravitano attorno a questi dispositivi sono poco chiare e difficilmente intuibili. Da oggi, però, potrebbe non essere più così: ecco tutte le nuove regole che entreranno in vigore e che il Codacons ha riassunto.

A partire dal 12 giugno 2025, infatti, entrano in vigore nuove regole per gli autovelox, stabilite da un decreto convertito in legge, con l’obiettivo di ridurre gli abusi e garantire la sicurezza stradale. La prima regola riguarda la installazione degli autovelox. I dispositivi, infatti, potranno essere installati solo su tratti di strada individuati dal prefetto, caratterizzati da elevata incidentalità da velocità negli ultimi cinque anni, difficoltà di contestazione immediata delle infrazioni e velocità medie superiori ai limiti. Un modo per limitarne l’installazione e, soprattutto, non gravare troppo sulle tasche dei cittadini.

In secondo luogo, invece, sarà necessario rispettare una distanza minima tra un autovelox e l’altro: in particolare saranno 4 km su autostrade, 3 km su strade extraurbane principali, 1 km su extraurbane secondarie, locali e ciclopedonali, 1 km su strade urbane di scorrimento e 500 metri su urbane di quartiere.

Ma non solo. La distanza tra il segnale di limite di velocità e l’autovelox deve essere di almeno di un km sulle strade extraurbane, 200 metri su urbane di scorrimento e 75 m su altre strade.

Per ultimo, l’installazione sulle strade urbane di scorrimento sarà consentita solo se il limite di velocità è quello previsto per quel tipo di strada, non inferiore a 50 km/h.

Le nuove regole potrebbero fermare quella brutta abitudine di una parte di Comuni di volere “fare cassa” a scapito dei cittadini.