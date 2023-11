Biglietti aerei, sconti fino al 15% grazie al Black Friday

In un periodo in cui il prezzo dei voli aerei aumenta spropositatamente man mano che si acquistano i biglietti per il periodo natalizio, una mano ai consumatori può arrivare dalle offerte del Black Friday con tariffe che possono essere, in media, anche del 15% più basse rispetto alla media degli altri giorni dell'anno.

Chi fa gli sconti

Le compagnie aree procedono in ordine sparso: Ryanair, ad esempio, ha scritto sul proprio sito che è in atto la "Cyber week" che sarà attiva dal 21 novembre al 1° dicembre. " È un'ottima occasione per preparare le valigie per le tue prossime destinazioni a un prezzo straordinario. Segna la data in agenda e non perdere l'occasione", fa sapere la compagnia irlandese. Sulla stessa falsariga anche la nostra Ita Airways che renderà operativo il Black Friday dal 25 al 29 novembre con sconti validi in tutte le classi di viaggio e fino al 30% per volare sia in Italia che in Europa. Per quanto riguarda EasiJet, invece, c'è una nuova offerta voli per il venerdì nero previsto per il 24 novembre: tramite il Low Fare Finder, ossia il "Trova tariffe basse", ecco che i consumatori potranno orientarsi e scoprire quelle più convenienti. Volotea, invece, ha in previsione importanti sconti soprattutto tra il 24 e 27 novembre. Meno informazioni, al momento, dall'ungherese WizzAir che dovrebbe allinearsi alle altre compagnie low-cost e non proponendo sconti fino al 20% come nel 2022.

Le tratte più convenienti

Un monitoraggio complessivo dell'abbassamento speciale dei prezzi è stato dato da Jetcost, motore di ricerca di viaggi per le tariffe aeree più convenienti che ha stilato un piccolo report in cui, grazie al Black Friday, i voli nazionali sarebbero più bassi del 15,59% con picchi del 16,37% per quelli europei e del 13,16% sulle destinazioni mondiali. I passeggeri italiani hanno cercato informazioni soprattutto sulle tratte da e per Milano e Roma ma anche Napoli, Catania e Palermo mentre, le destinazioni europee più ricercate per gli sconti sono Barcellona, Amsterdam, Londra, Parigi e Praga. Alla ricerca dell'occasione da non perdere per le tratte internazionali che riguardano New York, L'Avana, Santo Domingo e Bangkok.

I consigli per non perdere le offerte

Intervistato da La Stampa, il direttore marketing di Jetcost, Ignazio Ciarmoli, ha dato tre consigli principali per non farsi trovare impreparati: al primo posto c'è la concorrenza tra compagnie e non farsi abbagliare dal primo prezzo scontato perché " potrebbe non essere il migliore " ma procedere con un'attenza comparazione. Un altro consiglio è quella di considerare mete diverse rispetto a quelle previste inizialmente per scovare offerte impensabili e non aspettare il last minute per evitare di rimanere a bocca asciutta perché " le occasioni del Black Friday di solito sono limitate e si corre rischio di perdere il volo che si desiderava, scontato, solo per il desiderio di risparmiare ancora di più" .