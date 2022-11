Black Friday 2022: cos'è, quando inizia e quanto dura

Il Black Friday è praticamente alle porte: il venerdì di super sconti quest'anno sarà il 25 novembre. La tradizione, di origine statunitense, si è da anni diffusa anche in Italia dove molti cittadini aspettano la fine di novembre per fare shopping e - perché no - pensare a qualche regalo di Natale in anticipo. Per il Black Friday 2022 si abbasserà a 251 euro il budget medio della spesa degli italiani, in pratica l'8% in meno rispetto allo scorso anno. Se due italiani su tre sono comunque pronti ad acquistare qualche prodotto, il 30% fa sapere che spenderanno meno rispetto al 2022. È quanto emerge dall'indagine annuale condotta dal portale Idealo e anticipata dall'AdnKronos. Ma scopriamo, adesso, quali sono le curiosità principali su questo evento.

Cosa significa Black Friday

La traduzione italiana è semplice: "venerdì nero" ma il suo significato affonda le radici negli anni '60 quando iniziò ad avere un successo rilevante per poi esplodere definitivamente prima dell'esplosione definitiva negli anni '80 diventando a tutti gli effetti un evento nazionale degli Stati Uniti. Le ipotesi sul significato sono diverse: secondo alcuni sociologi viene associato al traffico e ai problemi per migliaia e migliaia di persone costrette a stare in coda pur di assicurarsi, per prime, i prodotti ricercati. Per fare un parallelismo, è come quando in Italia c'è il bollino nero sulle autostrade per il traffico estivo dei vacanzieri. Secondo un altro filone, invece, il termine "black" associato al venerdì sarebbe dovuto a tanti dipendenti aziendali che presentavano certificati medici assentandosi dal posto di lavoro pur di acquistare il prodotto desiderato lasciando, così, gli uffici scoperti. Accanto a queste ipotesi, poi, c'è quella ritenuta più attendibile che ha a che fare con i registratori di cassa dei negozi che si coloravano di nero man mano che i guadagni diventavano più cospicui, al contrario del colore rosso che indica un deficit.

Come è nato il "venerdì nero"

Come detto, il boom del Black Friday si è avuto negli Stati uniti a partire dagli anni '80: si celebra sempre il giorno successivo alla Festa del Ringraziamento (che quest'anno cade il 24 novembre) e oggi è ormai considerato un evento "imperdibile": soltanto l'anno scorso, la settimana dell'evento ha fatto crescere il fatturato del 6% rispetto all'anno precedente con un giro di soldi pari a 492 milioni di euro. Ma com'è nata l'idea? Si deve tutto alla catena di grandi magazzini Macy's che nel 1924 organizzarono una parata per le vie di New York nel giorno del Ringraziamento: la manifestazione ebbe così tanto successo, la mole di gente fu così elevata e gli sconti così invoglianti che venne emulata anche da altre grosse catene di negozi con il passare degli anni.

Quando inizia il Black Friday 2022

Quest'anno, il venerdì dello shopping più invogliante dell'anno inizierà alla mezzanotte del 25 novembre quando, già negli store online o sui grandi portali sarà possibile acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi. In realtà, su Amazon sarà possibile usufruire di sconti legati al Black Friday sin dal 18 novembre, in pratica una settimana prima.

Quanto dura

Per la maggior parte dei negozi (compresi quelli online), il Black Friday è un evento che dura generalmente in quelle 24 ore del 25 novembre ma molti store, tra cui Amazon, ne prolungano le offerte fino a lunedì 28 novembre, in pratica quattro giorni pieni. I consumatori faranno comunque bene a controllare online tutte le date perché sono numerosi anche gli store che anticiperanno il giorno clou: Unieuro, ad esempio, ha già fatto iniziare il Temptation Black Friday con sconti su prodotti di elettronica, elettrodomestici e altro ancora. Anche sul sito di Euronics si fa già riferimento ad alcune offerte e promozioni che dovrebbero iniziare il 24 novembre e durare fino al 29.

Differenze tra Black Friday e Cyber Monday

Se del venerdì nero ormai sappiamo tutto, il secondo evento più atteso è il Cyber Monday, famoso per essere considerato una specie di "shopping pre-natalizio" che cade il lunedì successivo al Black Friday (quest'anno il 28 novembre) e che va a chiudere il periodo di super promozioni. Come si può facilmente intuire dal nome cyber, cibernetica, è la giornata clou per gli amanti dell'elettronica con importanti sconti sui prodotti che appartengono a questa categoria. Anche in questo caso, non è escluso che i prezzi possano iniziare a diminuire già alcuni giorni prima, quando non diventano una vera e propria prosecuzione degli sconti del venerdì.