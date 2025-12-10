Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta

All'interno della bozza del decreto energia è presente anche un bonus da 55 euro che nel 2026 sarà erogato alle famiglie italiane "vulnerabili".

Il contributo annuo straordinario in arrivo, misura di sostegno ideata per coprire i costi delle bollette della luce, va ad aggiungersi al bonus sociale già operativo: al momento il decreto al vaglio del governo identifica come "vulnerabili" i nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro oppure quelli con almeno 4 figli a carico e con Isee fino a 20mila euro.

Secondo le stime riportate nella relazione illustrativa del decreto energia, il bonus, le cui coperture arrivano dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, potrà fornire un importante contributo alle spese di 4,5 milioni di famiglie italiane, con un impatto pari a circa 250 milioni di euro. Coloro che rispondono ai requisiti necessari potranno accedere al contributo annuo straordinario senza dover presentare un'istanza separata rispetto al tradizionale bonus sociale: ciò significa, quindi, che l'erogazione avverrà in modo automatico per tutte le famiglie già inserite nel sistema.

Stando ad alcune indiscrezioni filtrate nelle scorse ore, l'attuazione del bonus energia elettrica dovrebbe venirsi a concretizzare con una specifica deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

Per quanto concerne invece le piccole e medie imprese è al vaglio la definizione di uno sconto sulle bollette della luce che si concretizzerà tramite un taglio degli oneri di sistema destinati al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione.

"considerati i consumi sottostanti delle imprese interessate, pari a 64,3 TWh, il beneficio è di circa 11,5 euro/MWh".

L'attuazione di questa misura dovrebbe pesare all'incirca 750 milioni di euro, e anche in questo caso le risorse saranno garantite dal bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Stando ai dati riportati all'interno della relazione illustrativa inserita nella bozza,