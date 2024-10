Bolletta della luce: risparmiare 200 euro all'anno si può. Ecco come

Ascolta ora 00:00 00:00

Le bollette della luce, si sa, sono sempre più care. La fine del mercato tutelato dell’energia, che si è verificata nel mese di luglio, ha portato diverse famiglie a scegliere nuove offerte sul mercato libero. In sostanza questa opzione consente di definire un prezzo per uno o due anni evitando sorprese che potrebbero danneggiare i consumatori, inoltre mettono a disposizione energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. Il tutto, però, si traduce in un incremento in termini economici delle bollette sul mercato libero. Complessivamente si tratta di un aumento che va dai 10 ai 15 euro in più ogni mese. A questo proposito è importante risparmiare e farlo con criterio, ecco qualche consiglio per spendere meno in bolletta.

Gli sconti per il mercato tutelato

Lo Stato ha concesso alle famiglie considerate maggiormente vulnerabili la possibilità di restare nel mercato tutelato, questo perché ci sono diverse difficoltà, tra cui la complessità di comprendere quanti viene scritto in bolletta. Le famiglie povere che percepiscono il bonus sociale, gli over 75 e i disabili hanno quindi mantenuto il diritto a restare con l’operatore che avevano in precedenza per la luce e quindi godono ancora degli sconti previsti per il mercato tutelato. Di queste famiglia sono 8,4 milioni i nuclei che avrebbero diritto a restare in questa tipologia di mercato ma che hanno comunque effettuato il passaggio all’opzione in cui i prezzi di beni e servizi sono raggiunti esclusivamente dalla mutua interazione di venditori e acquirenti, ovvero produttori e consumatori. Complessivamente l’extra da versare per le offerte a prezzo variabile arriva fino a 200 euro all’anno, di conseguenza è possibile retrocedere e risparmiare questa cifra.

Risparmiare 200 euro all’anno

Le categorie più fragili hanno l'opportunità di tornare al mercato tutelato dell'energia, richiedendo una tariffa più controllata e vantaggiosa. Per farlo, è sufficiente contattare il call center dell’operatore di maggior tutela del proprio comune, che ha l’obbligo di accettare la richiesta. Se non si conosce il fornitore di riferimento, è possibile consultare il sito dell'Arera, l'autorità di regolamentazione dell'energia, dove è disponibile una lista completa divisa per comune. Il potenziale risparmio per chi rientra nel mercato tutelato può arrivare fino a 200 euro all'anno, un risparmio significativo se si considera che, secondo l’Istat, la spesa media annua per la luce per una famiglia si attesta a poco più di 550 euro. In questo modo, chi appartiene alle categorie vulnerabili potrebbe quasi dimezzare la propria bolletta elettrica.

Le scelte consapevoli

Risparmiare sulle bollette della luce è possibile adottando alcune abitudini e scelte consapevoli. Innanzitutto, è importante ottimizzare l'uso degli elettrodomestici, preferendo modelli ad alta efficienza energetica, come quelli classificati con etichetta A++ o superiore, che consumano meno elettricità. Ridurre l’uso di elettrodomestici energivori nelle ore di punta e sfruttare le tariffe agevolate delle fasce orarie più convenienti può abbassare i costi. Anche piccole azioni quotidiane, come spegnere le luci quando non servono e scollegare i dispositivi in stand-by, contribuiscono a ridurre i consumi.

Attenzione alle lampadine

Un altro aspetto cruciale è la gestione dell'illuminazione e del riscaldamento. Le lampadine a LED, oltre ad avere una lunga durata, consumano fino all'80% in meno rispetto alle lampadine tradizionali.

Migliorare, con finestre a doppi vetri o un buon isolamento delle pareti, riduce la dispersione di calore, limitando l’uso di riscaldamento e climatizzazione. Inoltre, installare un termostato intelligente consente di programmare il riscaldamento o il raffreddamento solo quando necessario, ottimizzando i consumi e abbassando ulteriormente la