Bollette della luce più leggere. Ecco come risparmiare

Le bollette elettriche saranno più leggere per gli utenti che rientrano nella categoria delle persone vulnerabili, come anziani over 75, disabili e soggetti economicamente fragili. In particolare, questi utenti potranno beneficiare di un risparmio che può arrivare a circa 113 euro. L'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha recentemente pubblicato le modalità operative per permettere ai clienti domestici vulnerabili, attualmente serviti nel mercato libero o in maggior tutela, di accedere al servizio a Tutele Graduali. Questo servizio è pensato per proteggere i consumatori che si trovano in situazioni di difficoltà economica, garantendo loro un trattamento più favorevole.

Cosa ha stabilito il legislatore

Il legislatore ha stabilito che tutti i clienti vulnerabili, come anziani, disabili o persone con fragilità economiche, hanno la possibilità di richiedere l'accesso al servizio a Tutele Graduali entro il 30 giugno 2025. Per farlo, sarà necessario rivolgersi al fornitore competente per la propria zona territoriale. L'Arera sottolinea che anche i clienti che sono già attualmente forniti del servizio a Tutele Graduali, e che diventeranno vulnerabili entro la data limite, avranno la possibilità di fare richiesta per rimanere nel servizio senza interruzioni. La richiesta dovrà essere inviata sempre entro il termine del 30 giugno 2025.

Le informazioni necessarie

Per agevolare il processo, gli operatori del Servizio a Tutele Graduali sono obbligati a pubblicare, entro 30 giorni, tutte le informazioni necessarie per fare la richiesta di adesione al servizio. Queste informazioni dovranno essere facilmente reperibili sui siti web degli esercenti e includeranno i canali di comunicazione disponibili, come numeri telefonici, piattaforme digitali e, dove esistenti, sportelli fisici. Inoltre, sarà fornita tutta la documentazione necessaria, comprese le modalità di autocertificazione predisposte dall'Autorità per attestare i requisiti di vulnerabilità. Verranno forniti anche i riferimenti per il numero verde dello "Sportello per il consumatore Energia e Ambiente" e il link alla sezione dedicata del sito ufficiale dell'Arera.

Come accedere alla misura

Gli utenti over 75 anni dovranno inviare la richiesta accompagnata dalla copia della propria carta d’identità, per verificare l'età e l'appartenenza alla categoria di vulnerabilità.

Per le altre categorie di consumatori vulnerabili, invece, sarà necessario compilare un modulo aggiuntivo, appositamente predisposto dall'Autorità, che certifichi le condizioni di fragilità economica o altre difficoltà. Questo modulo dovrà essere inviato insieme alla documentazione richiesta, in modo che il processo di adesione al servizio possa essere completato correttamente.