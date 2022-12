Bollo auto e multe: ecco come pagare tramite la app IO

Pagamento del bollo auto e delle multe o richiesta del certificato di proprietà di un veicolo, ora tutto passa dall'app IO. Un'applicazione messa a disposizione dalla Pubblica amministrazione che consente agli automobilisti italiani di effettuare numerose operazioni direttamente dallo smartphone.

Tra i primi servizi in assoluto a essere inseriti nell'applicazione fin dal suo esordio risultano in effetti quelli relativi all'Aci (Automobile Club d'Italia). Un software nato proprio con l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini l'accesso a una serie di servizi e di documenti a livello locale e nazionale: normale, quindi, che a un certo punto, specie in un Paese in cui circola 1 mezzo ogni 1,65 abitanti, si sia pensato di inserire una serie di possibilità dedicate agli automobilisti.

I servizi

Tramite il servizio Aci dell'app IO si possono ricevere dei promemoria per il pagamento del bollo auto, nonché effettuarne il pagamento online, scaricare i certificati digitali di proprietà di un veicolo e anche visualizzare una sorta di riepilogo di tutti quelli intestati a un unico contribuente.

Uno dei servizi più utilizzati dagli automobilisti è certamente quello relativo al versamento del bollo auto. Una volta effettuato il login tramite le credenziali Cie (Carta d'identità elettronica) o Spid (Sistema pubblico di identità digitale), l'automobilista riceverà proprio grazie al sistema preimpostato dell'applicazione un promemoria informativo sulla scadenza del bollo auto.

Tale notifica, in genere, viene inoltrata al diretto interessato 15 giorni prima della scadenza effettiva. Il contribuente potrà quindi, tramite Satispay o Paypal, effettuare il dovuto pagamento: nel caso in cui, al momento del versamento, non si disponesse ancora di una carta collegata alla app IO, sarà possibile effettuare suddetta operazione anche poco prima del pagamento.

La procedura

Per chi fosse interessato a beneficiare dei servizi messi a disposizione dal software della Pubblica Amministrazione sarà necessario in primis scaricare la app sul proprio smartphone: il programma, completamente gratuito, si trova sia su Google Play Store sia sull'App Store. Dopo l'installazione sarà necessario, come anticipato, accedere al servizio fornendo le credenziali Cie o Spid, e quindi selezionare dal Menu in basso la scheda "Servizi" prima e "Nazionali" poi.

Qui si potrà configurare il pagamento del proprio bollo auto, attivando anche la notifica a 15 giorni della scadenza nel caso in cui si volesse fruire del servizio. Infine nella scheda "Pagamenti" verrà indicato il metodo che si vuole utilizzare, che sia Satispay, Paypal, Postepay oppure Bancomat.