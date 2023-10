Bonus colonnine elettriche al via. Data, modalità e requisiti: cosa sapere

Torna il bonus colonnine elettriche, in questa occasione destinato a chi ha sostenuto spese di installazione nel corso del 2022.

Le domande potranno essere fatte tra il 19 ottobre 2023 e il 2 novembre 2023. L’utilità di una stazione di ricarica per chi ha veicoli elettrici è indubbia, anche perché – comodità e praticità a parte - i costi che sostiene chi si avvale di quelle pubbliche possono assumere un certo rilievo.

Il bonus colonnine è destinato ai privati e ai condomini. Ecco cosa sapere.

Il bonus colonnine elettriche

Chi ha fatto installare colonnine elettriche nel periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022 può ottenere il rimborso dell’80% delle spese sostenute, fatti salvi alcuni requisiti.

Il bonus copre le spese di acquisto e installazione nel limite di 1.500 euro per singolo individuo oppure di 8.000 euro per i condomini. Nel dettaglio, tra le spese di installazione rientrano anche quelle per la progettazione, la direzione dei lavori, l’impianto elettrico, i dispositivi per il monitoraggio e il collaudo. Tutte voci di spesa che devono essere opportunamente documentate.

Per potere godere del Bonus colonnine, queste devono essere nuove e devono sottostare agli standard in materia di potenza erogata.

Come presentare la domanda

Per potere inoltrare la domanda sarà necessario collegarsi al sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale, nel corso dei prossimi giorni, pubblicherà la pagina opportuna.

Le domande verranno evase in ordine cronologico e devono essere corredata di alcuni documenti:

la certificazione di conformità rilasciata dall’istallatore

copia della delibera per l’approvazione della spesa (nel caso dei condomini)

copia della fattura dell’istallatore

copia della prova di pagamento della fattura (avvenuta tramite bonifico, carta di credito o altri metodi tracciabili).

Non sono quindi previsti meccanismi alternativi come, per esempio, il classico sconto in fattura.

I fondi disponibili per il bonus colonnine elettriche

Il bonus colonnine elettriche è dotato di 40 milioni di euro, fondi già stanziati attingendo alle agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche. Per le spese sostenute nel 2023, a meno di capovolgimenti dell’ultimo minuto, sono stati stanziati altri 40 milioni di euro che dovrebbero coprire interamente l’anno solare, al contrario del bonus relativo al 2022 che copre soltanto le spese sostenute nell’arco degli ultimi 3 mesi dell’anno.

Il bonus sembra quindi essere confermato anche per il 2024, relativamente però alle spese del 2023. C’è tempo per consultare con attenzione le offerte formulate dagli istallatori e per documentarsi a fondo al fine di scegliere la soluzione più adatta alle esigenze personali.