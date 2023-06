Bonus fotovoltaico, tutte le informazioni

Le possibilità di accedere a sconti sull’installazione dei pannelli fotovoltaici sono diverse. Di per sé non esiste un vero e proprio “Bonus fotovoltaico” ma ci sono diverse misure, tra cui il Superbonus o il Bonus Ristrutturazione, che consentono di acquistare il prodotto in questione. Il secondo citato, per esempio, permette di accedere ad una detrazione Irpef del 50%. A seconda dei casi, si possono usare questi incentivi sia per il fotovoltaico da balcone sia per i pannelli sul tetto di casa. Analizzando le varie opportunità offerte dal mercato dei bonus è possibile suddividere in tre tipologie le possibilità di sgravi fiscali per i lavori edilizi che consentano di incentivare gli acquisti dei fotovoltaici. Il Bonus Ristrutturazione, il Superbonus e l’Ecobonus ordinario.

Bonus Ristrutturazione

Il Bonus Ristrutturazione è previsto fino al 2024. Per accedervi è necessario inserire l’installazione all’interno di una manutenzione ordinaria. Un esempio è il montaggio dell’impianto fotovoltaico che può includere o meno un sistema di accumulo. I fondi sono fruibili in dieci rate di pari importo in dichiarazione dei redditi.

Superbonus

Il Superbonus consente di ottenere un rimborso del 90% sulla spesa sostenuta come detrazione e quindi che venga suddivisa in cinque rate annuali di pari importo. Inoltre è richiesto lo sconto in fattura oppure il credito d’imposta che andrà ceduto anche all’impresa che svolge i lavori oppure alla banca. Al fine di ottenere la detrazione fiscale è necessario abbinare la richiesta all’interno di un intervento principale come l’installazione della caldaia e l’isolamento termico. Sono inclusi anche le opere con un impianto a terra.

Ecobonus

Fino a dicembre 2024 è possibile richiedere l’Ecobonus per installare I collettori solari destinati ad un accumulatore tecnico che sia funzionale alla produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento degli ambienti. La detrazione sulla misura viene suddivisa in dieci rate annuali di pari importo e si applica fino ad un massimale di spesa pari a 60mila per unità immobiliare.

Caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda i pannelli e la dimensione totale dell’impianto è necessario verificare i propri consumi energetici e la struttura tecnica dell’abitazione. La media in questione è di 1 mq di pannello solare ogni 10 mq di superficie abitabile.