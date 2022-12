Bonus occhiali: ecco come funziona e chi può richiederlo

Chi ha problemi di vista e necessita di un paio di occhiali (lenti a contatto o correttive) potrà ricorrere al bonus da 50 euro messo a disposizione dal governo: la misura in realtà fu introdotta con la Legge di Bilancio 2021 ma l'introduzione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta soltanto adesso e fino al 31 dicembre 2023 (in base ai fondi disponibili) sarà possibile fare domanda.

Di cosa si tratta

Come spesso accade, la misura è stata pensata per venire incontro alle famiglie più in difficoltà e provate già dalle spese dovute al caro energia e all'inflazione galoppante che ha diminuito il potere d'acquisto. È così che potranno fare richiesta soltanto i nuclei familiari il cui reddito annuo è inferiore ai 10mila euro e per una volta sola nei tre anni. Bisogna sottolineare due aspetti: la richiesta potrà ovviamente avvenire soltanto una volta e i controlli per chi pensa di fare il furbo saranno molto serrati.

Come ottenere il voucher

Per poter fare domanda bisognerà accadere a una piattaforma ad hoc disponibile dal sito del Ministero della Salute: si dovranno inserire i propri dati con carta di identità, l'autocertificazione del proprio reddito e, una volta acquistate le lenti, una copia dello scontrino o della fattura con l'Iban sul quale si desidera ricevere il rimborso. Ricordiamo che le risorse stanziate dal governo Draghi erano pari a circa 15milioni di euro, la domanda sarà valida fin quando saranno a disposizione i fondi. Invece, chi vorrà avere il bonus prima dell'acquisto, dovrà fornire il proprio documento per ricevere un Qr code valido un mese: se trascorre quel tempo e non si procede all'acquisto tutta la procedura andrà ripetuta.

Dove acquistarli

È chiaro che l'agevolazione verrà erogata in base all'arrivo delle domande, quindi in ordine cronologico: un'altra cosa da tenere a mente è che i soldi potranno essere spesi soltanto nelle strutture che avranno aderito all'iniziativa, non quindi in tutti i negozi di ottica. Per sapere quali sono gli esercenti che trattano gli occhiali oggetto del bonus, si dovrà consultare l'apposita lista messa sempre a disposizione dal ministero. Le attività che hanno intenzione di aderire a questa iniziativa dovranno registrarsi con Cie (carta d'identità elettronica), Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cns (Carta nazionale dei servizi) e completare il tutto con la compilazione di un modulo con partita Iva, codice Ateco, ma anche con il nome delle località dove viene svolta l'attività assieme alla tipologia dei beni che vengono offerti e venduti.