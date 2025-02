Bonus pneumatici 2025: come risparmiare sul cambio gomme

Ascolta ora 00:00 00:00

All'interno della Legge di Bilancio 2025 è stata introdotta una nuova agevolazione destinata all’efficientamento energetico, comunemente conosciuta come "bonus elettrodomestici". Tuttavia, la misura non si limita solo a frigoriferi e televisori, ma include anche gli pneumatici per automobili. Questo bonus rappresenta un’opportunità interessante per gli automobilisti, soprattutto con l’avvicinarsi del cambio stagionale delle gomme. L’agevolazione consente di ottenere uno sconto fino al 30% sul prezzo degli pneumatici. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Come si otterrà il beneficio

Nonostante l’introduzione del bonus, ci sono ancora incertezze riguardo alla modalità di assegnazione del beneficio. Una delle opzioni inizialmente previste è il "click day", ma questa soluzione ha sollevato alcune preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda l'accesso da parte delle famiglie con minore familiarità con l'uso di internet. Il rischio è che, proprio le persone più bisognose, possano trovarsi escluse dal sistema. Per questo motivo, l’alternativa che il governo sta considerando è un processo simile a quello adottato per il bonus tv del 2021, che permetteva ai cittadini di recarsi direttamente nei negozi, presentando il codice fiscale e il certificato di smaltimento di un vecchio apparecchio, per ottenere lo sconto immediato.

Bonus pneumatici

Il bonus pneumatici rientra in una più ampia strategia volta a promuovere l’efficienza energetica, incoraggiando l’acquisto di prodotti che contribuiscono alla sostenibilità.

Sebbene i dettagli operativi debbano ancora essere definiti, questa misura offre un vantaggio significativo, consentendo a tutti i cittadini di beneficiare di una riduzione dei costi su prodotti che riducono l’impatto ambientale. La speranza è che, con l'introduzione di questo tipo di agevolazioni, si possa non solo migliorare l'efficienza energetica del Paese, ma anche supportare i cittadini nel loro percorso verso scelte più sostenibili.