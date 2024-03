Bonus psicologo: al via le domande dal 18 marzo

Un contributo fino a 1500 euro rivolto alle persone che decidono di iniziare un percorso psicoterapeutico. Dal 18 marzo sino al 31 maggio prossimo, le persone interessate, che abbiano un Isee inferiore a 50mila euro, potranno richiedere il bonus psicologo.

L’Inps, lo scorso 18 febbraio ha pubblicato la circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 con cui fornisce le istruzioni per richiedere il bonus psicologo che dovrà essere utilizzato, da coloro i quali otterranno il contributo, entro 270 giorni pena la decadenza del beneficio.

Ma di cosa si tratta e come funziona? Entriamo più nel dettaglio.

Bonus psicologo: cos’è e quali sono i requisiti

Si tratta di una misura di sostegno rivolta a tutte le persone “in stato di ansia, stress, depressione” che intendano beneficiare di un percorso con una specialista.

Come ricorda l’Inps, Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (cd. Bonus psicologo) è una misura per sostenere le persone in condizione di:

ansia;

stress;

depressione;

fragilità psicologica.

Per poter accedere al contributo occorre essere residente in Italia e avere un Isee in carso di validità non superiore a 50mila euro.

La domanda per accedere al beneficio dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”:

della sezione dedicata del sito dell’Istituto www.inps.it accessibile tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS);

dal Contact Center.

A quanto ammonta e come fare domanda

In relazione al proprio Isee i richiedenti avranno diritto:

ad un contributo fino a 50 euro a seduta per un importo massimo di 1500 euro, con un Isee inferiore a 15mila euro.

ad un contributo fino a 50 euro a seduta per un importo massimo di 1000 euro, con un Isee compreso tra 15mila e 30 mila euro.

ad un contributo fino a 50 euro a seduta per un importo massimo di 500 euro, con un Isee compreso tra 30 mila e i 50mila euro.

Occorre fare attenzione, però, perché il contributo non è automatico ma occorrerà aspettare la pubblicazione di una graduatoria sino ad esaurimento fondi, successivamente alla presentazione delle domande verranno redatte le graduatorie regionali per l’assegnazione del beneficio nei limiti delle risorse stanziate.

Come ricorda l’Inps, “In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi”.