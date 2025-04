Bonus tende da sole 2025: ecco le agevolazioni disponibili

Ascolta ora 00:00 00:00

Installare delle tende da sole è un intervento semplice ma efficace per migliorare il comfort abitativo, soprattutto in vista dell’estate. Oltre a proteggere dal sole e ridurre il surriscaldamento degli ambienti interni, questa soluzione può anche beneficiare di detrazioni fiscali interessanti, come l’Ecobonus o il Bonus ristrutturazione. Ma in quali casi e con quali condizioni? Vediamo.

Ecobonus per tende da sole: detrazione fino al 50%

L’acquisto e l’installazione di schermature solari – comprese le tende da sole – effettuati entro il 31 dicembre 2025, danno diritto a una detrazione fiscale del 50% per l’abitazione principale, che scende al 36% per altri immobili. Il tetto massimo di spesa detraibile è di 60.000 euro per unità immobiliare, suddiviso in 10 anni.

Dal 2026, le aliquote diminuiranno, scendendo al 36% per la prima casa, al 30% per le altre abitazioni; dal 2028, invece, si passerà all'aliquota unica al 30% per tutti gli immobili.

Requisiti tecnici per l’Ecobonus

Per poter accedere all’agevolazione, le schermature solari devono rispettare precisi requisiti, come indicato da Enea, e cioè: essere solidamente ancorate all’edificio e non facilmente rimovibili, posizionate a protezione di superfici vetrate (porte-finestre o finestre); le schermature possono inoltre essere installate sia all’interno che all’esterno, devono essere mobili e di tipo tecnico, e ancora, devono avere un fattore di trasmissione solare (gtot) ≤ 0,35, abbinato al tipo di vetro dell’infisso.

Sono ammessi solo orientamenti da Est a Ovest passando per Sud. Sono escluse quindi schermature rivolte a Nord, Nord-Est e Nord-Ovest.

Documentazione necessaria

Per ottenere la detrazione, è necessario ricevere fattura o ricevuta fiscale con descrizione dettagliata del prodotto e della posa in opera; inserire la dicitura: “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”; effettuare il pagamento con bonifico parlante, indicando causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA dell’impresa esecutrice; inviare entro 90 giorni dall’installazione la Scheda descrittiva dell’intervento tramite il portale Enea.

Tende da sole e Superbonus: ancora possibile?

L’installazione di tende da sole può rientrare nel Superbonus, ma solo se inserita in un progetto più ampio di riqualificazione energetica. In questo caso, si tratta di un intervento “trainato”, collegato a lavori “trainanti” come la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale e l'isolamento termico dell’edificio con materiali che rispettano i criteri ambientali minimi.

Se questi lavori principali vengono effettuati, anche le schermature solari possono beneficiare della stessa percentuale di detrazione, fino al 65%.

Attenzione alle scadenze

Il Superbonus è valido

, ma solo per i lavori avviati. Dopo questa data, non sarà più disponibile. Rimarranno comunque in vigore gli altri bonus, con percentuali ridotte.