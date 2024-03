Btp, Bot o cedola fissa: come investire nelle obbligazioni | Tutti i rendimenti

L'età dell’oro per le obbligazioni? Qualche analista azzarda questo scenario. A livello globale. A livello nazionale il grande successo dell’ultima emissione del Btp Valore sembra confermare la tendenza: le obbligazioni stanno tornando competitive rispetto al mercato azionario. Un'opportunità in più per chi investe, che ha sempre un unico mantra: diversificare.

Le obbligazioni svolgono un ruolo chiave nelle allocazioni di portafoglio a lungo termine e grazie ai rendimenti più elevati si confermano importanti strumenti di generazione di reddito e diversificazione rispetto ai mercati azionari. Questi aspetti possono portare a performance pari o superiori agli obiettivi degli investitori. "Inoltre, nel caso di un imprevisto vuoto d’aria delle economie, ora esistono ampi spazi di calo dei rendimenti e ulteriore rafforzamento delle performance" , commenta Greg Peters, co-chief Investment Officer di Pgim.

Europa e Stati Uniti

Negli Stati Uniti la weakflation — ossia la combinazione di crescita debole e inflazione elevata ma in calo — rimane lo scenario base: "Ci aspettiamo una crescita del PIL reale tra l’1,0% e l’1,5% e un calo dell’inflazione al 2,5-3% nel 2024" , aggiunge Peters. Nell’economia dell'area euro, i fattori sfavorevoli derivanti da tassi di interesse globali più alti, prezzi dell’energia elevati e inflazione persistente costituiscono a nostro avviso difficoltà perduranti e ci si può attendere una lieve contrazione prima di qualche miglioramento nel 2024.

Il mercato obbligazionario offre una vasta gamma di prodotti, ciascuno con caratteristiche specifiche che possono influenzare le decisioni di investimento. In primo luogo, è fondamentale comprendere le varie categorie di obbligazioni disponibili, in relazione alle modalità con cui vengono erogati i ritorni monetari concordati.

Le tipologie

Le obbligazioni sono emesse da soggetti pubblici o privati e possono essere distinte in diverse tipologie. A seconda dell’emittente:

Obbligazioni di Stato: conosciute anche come titoli di debito sovrano, queste obbligazioni sono emesse dal governo per finanziare il debito pubblico. Fanno parte di questa categoria i BTP, Buoni del Tesoro Poliennali, e i BTP Valore, che negli ultimi mesi hanno riscosso molto successo. Obbligazioni societarie: le aziende emettono obbligazioni societarie per raccogliere fondi sul mercato dei capitali. Questi titoli offrono agli investitori un rendimento fisso e rappresentano una forma di finanziamento per le aziende. Obbligazioni sovranazionali: questi titoli di debito sono emessi da organismi internazionali come la Banca Mondiale o la Banca europea degli investimenti e sono utilizzati per finanziare progetti a livello globale.

Ma le obbligazioni si distinguono per tipologia anche in relazione ai rendimenti promessi: