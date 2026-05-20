Btp Italia Sì, il Tesoro rilancia il titolo anti-inflazione per i piccoli risparmiatori

Il ritorno della pressione sui prezzi riporta al centro il tema della protezione del risparmio. Con i rincari energetici a fare da sfondo e un costo della vita che ad aprile, secondo Istat, è salito dell’1,1% mensile e del 2,6% annuo, il Mef sceglie di rilanciare il Btp Italia Sì, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori e legato all’andamento dell’inflazione italiana, al netto dei tabacchi.

Una nuova finestra per il retail

Il collocamento del nuovo Btp Italia Sì si aprirà lunedì 15 giugno e resterà disponibile fino a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il titolo sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori privati, confermando la strategia del Tesoro di parlare direttamente alle famiglie in una fase in cui la difesa del potere d’acquisto torna a pesare nelle scelte finanziarie.

Cinque anni e cedole semestrali

La durata prevista è di cinque anni. Il titolo riconoscerà cedole ogni sei mesi, costruite su un meccanismo legato all’inflazione nazionale rilevata nel periodo di riferimento. Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato il 12 giugno e, al termine del collocamento, potrà essere modificato soltanto al rialzo in base alle condizioni di mercato.

Il meccanismo del rendimento

Le cedole saranno calcolate attraverso una formula semplificata: tasso fisso più tasso di inflazione italiana del semestre, con il tasso fisso garantito anche in caso di deflazione. L’importo sarà applicato al capitale nominale inizialmente investito, offrendo così uno strumento pensato per accompagnare il risparmiatore in uno scenario di prezzi ancora sensibile.

Premio finale per chi resta investito

Per chi acquisterà il titolo durante l’emissione e lo manterrà fino alla scadenza, è previsto un premio fedeltà dello

0,6% del capitale investito. Il Btp Italia Sì sarà acquistabile presso sportelli bancari e postali oppure online tramite le piattaforme abilitate, confermando una struttura pensata per essere accessibile al pubblico retail.