Btp Valore, in arrivo la quarta emissione: tutto quello che c'è da sapere

Da lunedì 6 maggio parte il collocamento della quarta emissione del BTP Valore. Da oggi venerdì 3 maggio saranno comunicati i tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo per poter procedere all’acquisto. Il collocamento si chiuderà venerdì 10 maggio (alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

Come è avvenuto in occasione dei tre collocamenti precedenti, il BTP Valore è esclusivamente dedicato ai piccoli risparmiatori, che possono comprarlo:

sul proprio home banking (se abilitato alle funzioni di trading online) nel caso si sia titolari di un conto titoli

attraverso un referente della propria banca

presso un ufficio postale, nel caso si sia titolari di un conto titoli

Previsioni sulle cedole Step-up

L'ultimo collocamento del BTP Valore fissò le cedole al 3,25% per il primo triennio e al 4% per il triennio successivo. E questa volta? Lo sapremo domani, venerdì 3 maggio, e sarà una scelta legata all’andamento dei mercati. Il bond del Tesoro con cedola fissa offre attualmente intorno al 3,50% per la scadenza a sei anni. Questo significa che, grosso modo, il titolo in emissione dovrà promettere qualcosa di simile come media nei sei anni. E' possibile che il Tesoro non voglia abbassare il tasso della prima cedola, in modo da offrire all’investitore retail una prospettiva di un rendimento per i primi anni almeno pari a quello offerto con il bond di due mesi fa. Questo significa che potrebbe essere un po' abbassato il tasso della seconda cedola, quello in pagamento a partire dal quarto anno e fino alla scadenza.

C’è chi fa previsioni (che domani avranno una risposta, staremo a vedere) per i tassi del prossimo BTP Valore:

3,25% per i primi tre anni

3,75% dal quarto anno alla scadenza Se questi dati trovassero conferma, il bond offrirà un rendimento netto intorno al 2,84% per i primi tre anni e al 3,28% per i successivi tre.

In media, si attesterebbe a poco più del 3,05%. Se includiamo il premio fedeltà, arriviamo a circa il 3,20%. Sulla carta un buon investimento. Molto dipenderà dall’inflazione attesa.

Le condizioni e la tassazione

La nuova emissione di BTP Valore avrà una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base del meccanismo “step up” di 3+3 anni di cui abbiamo parlato. Il premio finale extra sarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. E’ prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, l’esenzione dalle imposte di successione, oltre che - come previsto dalla legge di bilancio per il 2024 - l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, al completamento dell’iter di attuazione della misura. I sottoscrittori, come sempre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. La nuova emissione di BTP Valore si inserisce in una nuova propensione a emettere di titoli di debito dello Stato presso i risparmiatori e investitori italiani. Lo scorso lunedì, 29 aprile, l’asta del Tesoro ha offerto BTP e CCTeu per complessivi 10,25 miliardi.

Nel dettaglio via XX settembre ha offerto il BTP a cinque anni 1/7/2029, in quinta tranche, per un ammontare previsto nella 'forchetta' di 2,75-3,25 miliardi; il BTP a dieci anni 1/7/2034, in quinta tranche, per una forchetta di 3-3,5 miliardi e il CCTeu scadenza 15/4/2032, in prima tranche, per un ammontare tra 3 e 3,5 miliardi.