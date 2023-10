Btp Valore, via al collocamento: tutto quello che c'è da sapere

Da oggi 2 ottobre e fino alle 13 di venerdì 6 ottobre è possibile acquistare i Btp Valore, obbligazioni della durata di cinque anni che prevedono due gradini di remunerazione, uno per i primi tre anni e l’altro per i restanti due anni. Per chi tiene i Btp Valore per tutta la durata dell’investimento è previsto un premio fedeltà.

È la seconda emissione del Btp Valore e segue quella dello scorso giugno, quando la raccolta totale ha superato i 18 miliardi di euro, una cifra record che assume un senso ancora maggiore considerando che, a differenza di altri Btp, queste emissioni sono dedicate al pubblico dei risparmiatori e non guardano quindi agli investitori istituzionali quali, per esempio, gli istituti di credito, le aziende attive nella gestione del risparmio, gli operatori finanziari e i fondi di investimento.

Qui di seguito, non appena i dati saranno disponibili, pubblicheremo i dati relativi al collocamento.

La situazione alle ore 13.00

Il pomeriggio del primo giorno di collocamento dei Btp Valore è iniziato. Alle 13.00 i contratti sono 90.728 per un controvalore di 2,69 miliardi di euro.

Alle 12:30, quindi a metà della giornata borsistica, i contratti sottoscritti sono stati 80.359 per un controvalore di 2,379 miliardi di euro.

Allo scoccare del mezzogiorno le sottoscrizioni hanno superato i 2miliardi di euro (2,065 miliardi, per la precisione) e i contratti hanno sfondato il tetto delle 70mila unità.

Alle 11:30, in virtù di poco più di 61contratti di acquisto, il valore dei Btp Valore sottoscritti ha sfiorato gli 1,8 miliardi di euro.

I contratti chiusi alle 11 erano oltre 50mila, con un controvalore di 1 miliardo e 476 milioni di euro.

Dopo i primi 30 minuti di scambi, ossia alle 9:30, gli ordini di Btp Valore ammontano a 368milioni di euro.

I titoli sono collocati sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (ossia con prezzo uguale a 100).

La prima emissione dei Btp Valore, il cui collocamento è avvenuto lo scorso mese di giugno, ha raccolto 18,191 miliardi di euro.

Partenza positiva per la seconda emissione del BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail). Gli ordini hanno superato quota 1 miliardo di euro alle 10:19, con oltre 34 mila contratti. Il collocamento è partito stamattina,

La remunerazione del Btp Valore

Come abbiamo anticipato, il Btp Valore è remunerato a tasso fisso. Per i primi tre anni il tasso garantito è del 4,10%, destinato a salire almeno al 4,50% per i due anni restanti. Remunerazioni che potranno essere confermate soltanto alla chiusura del collocamento e che, in ogni caso, non potranno essere inferiori.

In aggiunta, chi acquista i Btp Valore durante il collocamento e li tiene fino alla loro scadenza riceverà un premio supplementare dello 0,5%. Le cedole, e questa è una novità, sono trimestrali.

Il taglio minimo è di 1.000 euro e non sono imposti limiti massimi di acquisto.

Come sottoscrivere i Btp Valore

Riservati solo a quella che viene definita “clientela retali”, ossia i risparmiatori privati, i Btp Valore possono essere acquistati presso la propria banca, presso Poste Italiane e anche online se la piattaforma ebanking di riferimento consente il trading online.

Occorre indicare l’Isin, il codice univoco di identificazione che, nel caso del Btp Valore è ISIN IT0005565392 e, come detto, il taglio minimo dell’investimento è di 1.000 euro.

Costi, aspetti fiscali e rischio

Durante il periodo di collocamento non vengono prelevate commissioni per l’acquisto dei Btp Valore e, al pari di altri titoli di Stato, le imposte corrispondono al 12,5% degli interessi maturati.

Giacché emessi dallo Stato, i Btp Valore sono un investimento a rischio molto basso, vale però sempre la pena di valutare la situazione in rapporto al proprio portafoglio, tenendo presente sia la natura degli investimenti fatti sia le loro scadenze.