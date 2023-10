Btp Valore, continua il successo: sfiorato il miliardo solo nella prima ora

Dopo avere chiuso la prima giornata realizzando richieste per poco meno di 4,8 miliardi di euro e 162mila contratti, il Btp Valore prosegue il collocamento la cui chiusura è prevista per le 13.00 di venerdì 6 ottobre. Si tratta della seconda emissione e segue quella del mese di giugno del 2023 grazie alla quale si è raggiunta una quota di sottoscrizioni record pari a 18,19 miliardi di euro.

Tutto quello che c'è da sapere

Il Btp Valore ha una durata di cinque anni e, durante i giorni del collocamento, può essere acquistato presso la propria banca o Poste italiane senza commissioni. Durante i primi tre anni viene remunerato al 4,1% e, per i restanti due anni, l'interesse sale al 4,5%. Chi acquista le obbligazioni durante il collocamento e le tiene fino alla scadenza del 10 ottobre 2028 godrà di un premio fedeltà dello 0,5%. L'investimento minimo parte da 1.000 euro e non è stato fissato un limite di acquisto massimo, le cedole sono trimestrali al netto del prelievo fiscale pari al 12,5% degli interessi maturati. I Btp Valore possono essere sottoscritti dalla clientela retail, ossia i risparmiatori privati.

Rinnovato l'interesse da parte degli investitori. In un'ora sono stati raccolti Btp Valore per 950 milioni di euro, fattore che spinge la richiesta oltre i 5 miliardi di euro in totale, aggiungendo i 4,7 miliardi di acquisti effettuati durante la prima giornata del collocamento.

Il Btp Valore e il rischio

Sono obbligazioni emesse dallo Stato e questo riduce molto il rischio. Il consiglio, tuttavia, è quello di ricorrere ai Btp Valore per diversificare il proprio portafoglio, pianificando sempre con la dovuta accortezza sia gli investimenti fatti sia le loro scadenze per evitare di trovarsi esposti e quindi dovere procedere a liquidazioni e vendite che penalizzano la scelta fatta.

Nel caso del Btp Valore, giova ricordare che il premio fedeltà dello 0,5% è concesso soltanto a chi acquista le obbligazioni durante il collocamento e le conserva fino alla scadenza naturale, ossia fino al 10 ottobre del 2028.