Calendario del fisco di ottobre: le date da non dimenticare

Con l’inizio del mese arrivano, puntali, le nuove scadenze del fisco che i contribuenti saranno chiamati ad adempiere.

Si va dai versamenti Iva e Inps sino alla presentazione del Modello Redditi con la maggiore “concentrazione” di scadenze nella seconda meta di un ottobre che, fiscalmente, sembra comunque meno impegnativo del settembre appena trascorso.

Ma vediamo i principali impegni e le date da segnarsi in rosso sul calendario.

10 Ottobre

Entro il secondo giovedì del mese andrà inviata, rlativamente al Modello 730, la comunicazione di minor acconto, cioè la richiesta al sostituto d'imposta di versare, o non, la seconda o unica rata dell'acconto Irpef e della Cedolare secca 2024 in misura inferiore a quanto previsto.

Nello stesso giorno andranno versati i contributi previdenziali de per i lavoratori domestici per il trimestre tra luglio esettembre 2024 da parte dei datori di lavoro che hanno collaboratori impiegate in mansioni casalinghe (badanti, colf o baby sitter).

15 e 16 Ottobre

Il 15 ottobre sarà ultimo giorno per presentare il complessivo delle somme derivanti dal registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Il giorno successivo si dovrà procedere con la liquidazione Iva mensile; andrà effettuato, dunque, il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, inserendo il codice tributo “6009”.

Relativamente ai canoni di locazione, i soggetti che operano come intermediari dovranno procedere, utilizzando il modello F24, con il versamento della ritenuta del 21% sui canoni o corrispettivi relativi a contratti di affitto breve.

25 e 31 Ottobre

Il 25 ottobre, come ricorda il sito dell’Agenzia delle entrate si dovrà procedere con la " presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, della dichiarazione integrativa (modello 730 integrativo) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un maggiore credito o un minor debito ".

Con il 31 ottobre arriva la scadenza più importante del mese.

Entro l’ultimo giorno di ottobre andrà presentato il modello Redditi relativo al periodo di imposta 2024, valido per le persone fisiche, le società e le associazioni.

La dichiarazione potrà essere presentata direttamente, tramite un intermediario abilitato, o via telematica utilizzando i servizi telematici

Fisconline o Entratel.

Lo stesso giorno potrà essere presentata da parte dei sostituti d'imposta e degli intermediari, il modello 770 relativo al periodo 2023, attraverso il web, direttamente o tramite un intermediario abilitato.