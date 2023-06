"Un cancro per le famiglie". Cosa sta succedendo ai prezzi

Il Ponte del 2 giugno è l'ennesima occasione per non far quadrare i conti: il caro-prezzi costringe milioni di italiani a una mini-vacanza mordi e fuggi non superiore a una o due notti fuori casa perché è aumentato tutto. Dagli ombrelloni al carrello della spesa, dai costi per le bollette alle vacanze che non tutti potranno permettersi quest'estate, l'inflazione è una tenaglia per le famiglie italiane alle prese con l'ardua impresa di far quadrare i conti.

La denuncia del Codacons

" Il caro-prezzi rappresenta a tutti gli effetti un 'cancro' per milioni di famiglie, tanto più aggressivo quanto più basso è il reddito dei nuclei - ha dichiarato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commentando i dati sull'inflazione di Bankitalia - Basti pensare che per le famiglie più povere il tasso di inflazione a dicembre 2022 ha raggiunto, secondo Bankitalia, il 17,9%, contro il 9,9% dei nuclei con reddito più alto. Una diseguaglianza che allarga la forbice tra cittadini ricchi e cittadini meno abbienti, e influisce sulla ricchezza delle famiglie ".

Secondo Rienzi, molti italiani dovranno intaccare i propri risparmi per poter avere una boccata d'ossigeno. Quella che viene definita emergenza sta proseguendo anche nel 2023. " Gli ultimi dati Istat ci dicono infatti che per i beni primari come alimentari e carrello della spesa la crescita dei prezzi è ancora molto sostenuta (rispettivamente +11,9% e +11,3% a maggio)", aggiunge il Codacons. Lo abbiamo visto sul Giornale.it: luce, acqua, gas "corrono", rimangono più o meno stabili su valori elevati con un effetto a cascata rilevante su tutti gli altri beni e servizi. A questi rincari si devono aggiungere, quindi, quelli su ristoranti e strutture ricettive in genere.

Quali soluzioni