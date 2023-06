Stagione balneare 2023 al via: ecco la stangata sugli ombrelloni

Meteo permettendo, il ponte del 2 giugno sarà l'occasione perfetta per sperimentare il primo assaggio di mare sugli stabilimenti ormai pronti per la stagione balnerare 2023 con lettini e ombrelloni. I rincari, purtroppo, ci sono e si faranno sentire in linea con quanto abbiamo scritto il mese scorso sul Giornale.it: gli aumenti rispetto alla già cara estate 2022 ci sono e la denuncia arriva da Federconsumatori.

Ecco i nuovi prezzi

I rincari che interessano anche il settore alberghiero e i biglietti aerei si riflettono anche sulle spiagge: secondo i dati raccolti dall’O.N.F. che ha effettuato il monitoraggio sui prezzi dei servizi balneari, i costi hanno subìto aumenti dell'11%. A crescere maggiormente è il costo di sdraio, ombrellone e abbonamenti (giornalieri e stagionali). " La ristrettezza dei bilanci familiari spinge i cittadini ad optare per fruizioni più brevi e meno onerose di tali servizi, tanto che sono tornate presso gli stabilimenti le formule mezza giornata, per chi vuole godersi la comodità dello stabilimento dopo le 14", afferma Federconsumatori.

Le variazioni con il 2022

C'è una tabella che è molto esplicativa: per ombrelloni che lo scorso anno costavano 11 euro adesso si passa a 12,79 euro, ossia +16%; il costo della sdraio era di 6 euro, adesso si è portato a 8,54 euro con un +42%. L'abbonamento giornaliero (un ombrellone, un lettino e una sdraio) è passato da 28,80 euro a 32,26 euro, +12% mentre quello stagionale è variato da 1.650 euro del 2022 a 2.121 euro di quest'anno con rincari del 29%. Cala, invece, chi si accontenta del solo lettino: il prezzo medio scende da 14 euro a 11,79 euro, -16%. Un'oasi felice ma che viene richiesto, rispetto a tutti gli altri servizi, soltanto da una minoranza di consumatori per il mare occasione e mordi e fuggi. La tabella pubblicata da Federconsumatori mostra gli aumenti anche su altre voci tra cui ombrelloni maxi, i lettoni giornalieri per due persone, gazebo e corsi vari o massaggi in spiaggia.