Canone Tv: come funziona l’esenzione e per chi

Mancano pochi giorni per richiedere l’esenzione dal Canone per la televisione. Il prossimo 31 gennaio, difatti, come ricordato in un precedente articolo de IlGiornale.It, scadranno i termini di presentazione, per coloro i quali ne hanno diritto, della documentazione necessaria ad ottenere lo sgravio. Occorre rispettare un unico requisito essenziale: non avere un apparecchio televisivo nell’abitazione. Sono presenti, però, delle specifiche per alcune categorie di contribuenti che prevedono ulteriori esenzioni dal pagamento. Entriamo più nel dettaglio.

Cos’è il Canone e chi deve pagarlo

Si tratta dell’abbonamento alla televisione ed è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo considerando che, a partire dal 2016, è stata introdotta la cosiddetta presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo laddove esista una fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza.

Difatti il pagamento del canone avviene mediante addebito direttamente sulla fattura dell’utenza di energia elettrica in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Dal primo gennaio 2024 l'importo annuo del Canone TV è sceso da 90 a 70 euro.

Come ricorda l’Agenzia delle entrate, “i cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo”.

Chi è esente e come presentare la domanda

Se non si è possessori di un apparecchio televisivo è possibile richiedere, dunque, l’esenzione dal pagamento inviando, entro l’ultimo giorno di gennaio, un’autocertificazione.

Sono inoltre esentati dal pagamento alcune categorie di persone:

Gli over 75 che abbiano un reddito annuo non superiore a 8mila euro in comune con coniuge; in questo caso l’esenzione non scatterebbe da solo ma bisogna presentare una dichiarazione sostitutiva;

gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari e di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato.

La dichiarazione deve essere presentata:

dal primo luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo;

dal primo febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.

L'autocertificazione deve essere inviata: